Parky v létě lákají další návštěvníky

České Budějovice – S rostoucími teplotami letních měsíců stoupá i počet návštěvníku v městských parcích. Ti si se sem přichází především odpočinout či zasportovat, případně si užít nově teplého počasí. To by mělo podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) vydržet alespoň do konce měsíce.

Teploty kolem sedmadvaceti stupňů se navíc mají koncem týdne dle ČHMÚ ještě zvyšovat, což ovšem ne každý z návštěvníků vítá. Například Tomáš Auterský, který do přírody vyrazil s partnerkou a malou dcerou, by uvítal menší horko. „Pokud je už příliš velké vedro, lidem se už ani ven nechce. Cítí se unavení a ztrhaní, a stejně tak malé děti může velké horko spíše rozhodit,“ konstatoval Tomáš Auterský. Jiný názor zastává například studentka Natálie Maťáková, která do parku přišla s notebookem a učivem. „Teplejší počasí je pro pobyt venku ideální, lidi si spíše půjdou zaběhat, projít se nebo si jen tak užít čerstvého vzduchu. Případně se učit, jelikož je venku nemůže nic moc rozptylovat,“ uvedla Natálie Maťáková. Letošní léto by přitom mělo podle údajů ČHMÚ přibližně odpovídat každoročním standardům. Meteorologové očekávají převážně vyšší teploty, k případnému ochlazení by pak dle nich mohlo dojít až koncem příštího měsíce. Dalibor Máslo

Autor: Redakce