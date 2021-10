Vybírat poslance je možné v areálu v Nemanické ulici ve středu až do 17 hodin. Kdo zde chce hlasovat, potřebuje občanský průkaz nebo pas pro ověření totožnosti a pak doklad o tom, že je kvůli koronaviru ve stavu nemocných nebo v karanténě. Ve čtvrtek se bude volit v pobytových zařízeních, která jsou uzavřena kvůli karanténě a v pátek a v sobotu se konají řádné volby.

Za počítačem kontrolovala a zapisovala vše potřebné Lenka Malovcová z právního odboru krajského úřadu. Podle Lenky Malovcové je ve srovnání s loňskými krajskými volbami (a částečně senátními), kdy se takto hlasovalo poprvé, nemocná nebo v karanténě asi čtvrtina lidí. Už proto se čeká slabší účast při volbě z auta. "V celém kraji to bylo vloni přibližně 430 lidí za všech sedm stanovišť drive-in. Na drive-in v Českých Budějovicích bylo kolem 100 lidí," vrátila se k loňským počtům hlasujících Lenka Malovcová a připojila, že v Českých Budějovicích mají tentokrát připraveno 150 sad hlasovacích lístků.

Drive in v Nemanické v Českých Budějovicích přivítal prvního voliče po osmé hodině, pak nastala na desítky minut pauza.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.