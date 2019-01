České Budějovice - Počet energeticky pasivních domů v Česku narůstá a v současnosti včetně rozestavěných staveb lze již hovořit o desítkách projektů.

Pasivní dům s rozsáhlou terasou. | Foto: www.ekowatt.cz

Tento trend potvrzuje i specializované poradenské středisko působící v sídle občanského sdružení Energy Centre v Českých Budějovicích na náměstí Př. Otakara II. Začátkem února uplyne rok od otevření tohoto centra.

Za pasivní dům je považován ten, jehož měrná spotřeba tepla na vytápění a chlazení je nižší než 15 kWh/m²/rok vytápěné plochy.

Díky minimální spotřebě tepla na vytápění má velmi nízké provozní náklady. Zvyšující se zájem o výstavbu pasivních domů nesouvisí jen se stoupajícími cenami energií. Pasivní dům je stále více chápán jako stavba nabízející vysoký komfort bydlení z hlediska vnitřního klimatu. Rovnoměrná teplota v místnostech, optimální vlhkost, dostatek čerstvého vzduchu a zajištění teplotní pohody i v létě jsou cílem návrhu pasivního domu.

Přijatelné náklady

Vhodným stavebním a technickým řešením lze dosáhnout i přijatelných nákladů výstavby, které nemusejí být výrazně vyšší než u běžných domů.

Projekt podpory takových domů koordinuje Centrum pasivního domu v Brně (www.pasivnidomy.cz). Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Občanské sdružení Energy Centre jako partner projektu může bilancovat první rok této činnosti.

V rámci projektu se uskutečnily semináře v Českých Budějovicích a v Třeboni pro odbornou i širší veřejnost, byly desítky osobních a písemných porad pro zájemce o stavbu pasivních domů a vznikla řada příspěvků do novin.

Zájemci o tematiku pasivních domů se mohou i nadále se svými dotazy zdarma obracet na poradenské centrum. Mohou přijít osobně (je třeba se telefonicky objednat předem na čísle 387 312 580) nebo své dotazy zaslat elektronicky na adresu eccb@eccb.cz či využít telefonické poradenské linky 387 312 580.

Konzultační hodiny jsou každé úterý od 10 do 12 hodin a každý čtvrtek od 10 do 12 a 13 do 17 hodin.