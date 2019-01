Pasov - „První velká lidová slavnost v Dolním Bavorsku po tmavých zimních dnech“, jak řekl primátor Pasova Jürgen Dupper, tedy pasovský májový trh, poběží od 29. dubna do 8. května.

Desetispřeží ozdobí májový trh. | Foto: Deník/repro PNP

„K vrcholům jistě bude tradičně patřit krojovaný průvod na 1. máje, kdy starým městem projdou zhruba 3000 lidí včetně četných střelců z hmoždířů,“ píše PNP. „Znovu bude korunován desetispřežím pivovaru Löwenbräu. Tak velké spřežení bývá jinak spíše ozdobou větších slavností jako v Mnichově či v Karphamu.“ Novinkou bude mj. dvoupatrový pivní dřevěný srub. „Stejná naopak zůstane cena piva – 6,80 eura za tuplák,“ uzavřel deník. Trh se letos obejde bez pouťových atrakcí, pro něž je prý v areálu 25 000 m² málo místa. Organizátory také tlačí rostoucí náklady na dopravu a energii – jen transport tradičního obřího kola z Hamburku by stál na 10 000 eur. V Pasově očekávají na trhu opět na 300 000 návštěvníků.

Historie na webu

Digitalizované dokumenty k bavorsko – české historii mají být postupně volně k dispozici na internetu na adrese www.portafontium.eu, která byla spuštěna v pátek. Slavnostní akt se konal za účasti bavorské ministryně pro Evropu Emiile Müllerové v hornofalckém klášteře Waldsassen. Tamní cisterciácké opatství mělo v minulosti úzké kontakty do Čech, poznamenal list. Na portálu má být v budoucnu umístěno mj. kolem 1650 dokumentů z 12. až 18. století schraňovaných ve státním archivu v Ambergu. Tisíce dokumentů poskytly Státní oblastní archiv v Plzni a Sudetoněmecký archiv při Bavorském hlavním státním archivu – ten především fotografie až do roku 1948. „Internetový archiv podporovaný Evropskou unií má být soustavně rozšiřován,“ dodává PNP.

Notorický pěšák

Originální hobby má 36letý zvláštní učitel Karlhofschulle v Linci Jürgen Kapsammer: chodí převážnou část roku bos.



V deníku OÖN mluví o radosti cítit pod nohama zemi, ale také připouští, že trochu tím protestuje proti dnešnímu opojení konzumem („K chůzi naboso nepotřebuji nic!“). Začal s tím asi před 20 lety, když jedno léto jednoduše nechal boty botami a uvědomil si, jak ho chůze bez nich baví. „Noha se přizpůsobí, člověk si na takový pohyb rychle zvykne. Mnoho bot je ostatně velmi nepohodlných, bez nich je to mnohem příjemnější.“ Chodí bos bez ohledu na roční dobu, jakmile je alespoň sedm stupňů. Jestli prý svítí slunce nebo prší, je relativně jedno. Chodidla se chůzí zahřejí. „A zadarmo k tomu získáš reflexní masáž,“ dodává Kapsammer. Bez bot chodí i po městě. Cítí, že ho lidé pozorují, šuškají si, ale žádný prý ho ještě přímo neoslovil. Kromě těch, kteří to označili za super, dodal.



Proč jsou „bosáči“ ve městě vnímáni spíše negativně, vysvětluje tím, že s takovým neobvyklým obrazem je spojováno něco nechutného. „Prachem jsou nohy černé, ale já s nimi přece nejím!“ míní v OÖN.Na dotaz po problémech zmiňuje veřejné toalety – před vstupem do nich si zpravidla půjčí od známých nějaké šlapky. Jednou si musel nechat vyoperovat úlomek skla, na který šlápl, ale většinou si střepy či trny vyndá snadno sám pinzetou.

Chození naboso mu přináší lepší cit pro půdu a lepší rovnováhu – prý i v žití. Bez bot chodí v létě celá jeho rodina. Po škole nosí sandály, které ve třídě zouvá. Na vycházky se třídou chodí bos.