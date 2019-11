Katka Krásová z Budějovic se synem Šimonem Sýkorou přišli zavzpomínat na babičku a dědečky. „Dušičky jsou svátek zemřelých. Zapálil jsem si svíčky a těším se na průvod,“ držel dvě svíčky malý chlapec na Piaristickém náměstí.

Sváteční atmosféru dušiček na českobudějovickém náměstí připravilo divadlo Víti Marčíka společně s městem. Sám herec na náměstí večer pronesl, že v Budějovicích zemře za rok přibližně 1000 lidí.

„Je to taková slavnost neslavnost. Je to den zastavení. Pocházím z Moravy, a jako malý kluk jsem vídal pohřby několikrát týdně, městem procházel průvod. V Napajedlech projíždělo auto s průvodem od kostela na hřbitov, a pak jsem se přestěhoval sem a už to nevidím. Vymizelo to i na Moravě. Pamatuji si pohled z balkonu, jak jsem se díval na zesnulého strýce přes takové paravany a přemýšlel…,“ rozpovídal se herec z Drahotěšic, proč tuto akci ve městě přichystal.

„S hrůzou jsem se dozvěděl, že více jak 50 procent lidí nechce pohřby, možná i nebožtíci než skonají, tak vysloví, že si obřad nepřejí. Spousta lidí si ani nevyzvedne urnu, je to podle mě takový panický strach lidí. Lidé se s tím nemohou vyrovnat, že ztratili někoho, koho milují. Dříve, když někdo zemřel, tak musel zůstat doma, přišli sousedi rodina a s nebožtíkem se řádně rozloučili,“ přiblížil Víťa Marčík.