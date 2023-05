Májový piknik chystají v Týně nad Vltavou a na nedalekém Semenci bude koncert pod stromy. V budějovické knihovně architekt Jaromír Kročák představí stavby novodobé anglické architektury a v Domě umění nebo v Knížecím dvoře v Hluboké nad Vltavou připravili nové výstavy. V týnské galerii už dnes nabídnou výtvarnou kuchyňku. V Jihočeském muzeu připomenou slavné animované postavičky.

Pat a Mat, dva nedostižní kutilové, se chystají do Jihočeského muzea. | Foto: Deník/Milan Krčmář

Pat a Mat - hravá výstava pro celou rodinu - se koná v Jihočeském muzeu od 5. května do 28. září. Interaktivní výstava vás zavede do světa dvou pověstně nešikovných kutilů Pata a Mata, pro které není žádná komplikace překážkou a své kutění si umí patřičně užít. Těšit se můžete na animační dílnu, originální scény a loutky z oblíbeného večerníčku, hernu, nebo fotokoutek.

"Díky pracovnímu listu, který vás výstavou provede, neminete žádný z připravených úkolů. Čeká vás luštění křížovky, skládání 3D kostek, vybarvování omalovánek nebo třeba tvoření vlastního pohyblivého obrázku. Součástí výstavy jsou totiž i dříve využívané optické přístroje, které předcházely vynálezům vedoucím k filmovému promítání, jak ho známe dnes," láká do muzea za organizátory výstavy Tomáš Svoboda. Vyzkoušíte si a zjistíte, na jakém principu funguje thaumatrop, fenakistiskop, zootrop nebo praxinoskop, a kdo má jejich sestrojení na svědomí. Díky těmto přístrojům jsme totiž postoupili od fascinace pohyblivým obrázkem po filmový pás a kameru. Každé splnění úkolu si pak můžete potvrdit razítkem na pracovní list.

Budějovický park v Dukelské se otevře prvního května

V další části výstavy se seznámíte s historií natáčení večerníčkového seriálu i s dějinami animace jako takové. Neminou vás ani informace o samotných tvůrcích oblíbeného večerníčku Pat a Mat: Lubomíru Benešovi a Vladimíru Jiránkovi. Uvidíte také projekci filmu Pat a Mat i dokument o tom, jak se takový snímek natáčí.

Nový Ďáblík

Budějovická ekologická organizace Calla vydává nové číslo internetového zpravodaje Ďáblík. "V čísle 231. zpravodaje se věnujeme tématu rozvoje obnovitelných zdrojů s co nejmenšími dopady na přírodu, vývoji kolem stavebního zákona a hledání místa pro konečné uložení radioaktivních odpadů," přiblížil obsah zpravodaje za Callu Edvard Sequens s tím, že mimo jiné je také o petici za ochranu Jiřické nádrže v Novohradských horách.

Májový piknik

Městská galerie v Týně nad Vltavou zve na jedinečnou akci konanou v Komunitním centru Vltavotýnska, Jiráskova 39 pod názvem Kul.turista / Májový piknik v pátek 5. května. Podle galeristky Petry Herotové se od 12 hodin chystá vaření a studená kuchyně z lokálních a zachráněných zdrojů s Danielou Mášovou. Od 16 hodin Slam Poetry s těmi nejlepšími, premiéra tohoto žánru v Týně nad Vltavou.

Daniela Mášová, která je milovnicí dobrého jídla, hudby a tance, ráda kombinuje nové trendy s tradičními postupy. "Divoké byliny a lokální suroviny jsou tak rozmanité zdroje, že kdybychom každý den uvařili jiné jídlo, za rok nevyčerpáme všechny možnosti. Jídlo je radost, má potenciál propojovat a posilovat rodinnou pohodu. Tak si jeho přípravu i ochutnávání pojďme společně užít," říká originální kuchařka. Ve Slam poetry se představí třeba Šimon Felenda nebo Anatol Svahilec či Karolína Kamenická. "Za spolupráci a podporu děkujeme partnerům Budějovice 2028, MAS Vltava, z. s., Komunitní centrum Vltavotýnska, Domov sv. Anežky, Sady sv. Prokopa, Bourárna Netěchovice, Gymnázium Týn na Vltavou, Extrudo, Billa, Vinotéka Hruška Handl," ocenila podporu Petra Herotová.

Opilý řidič se policii schovával v křoví. Smůla, prozradil ho zvonící mobil

Městská galerie v Týně zve v pátek 28. dubna mezi 13. a 17. h na výtvarnou kuchyňku k výstavě SUPŠ Bechyně. Na výstavě Knižní reobaly si můžete udělat krásný obal na svoji oblíbenou knížku, a to z recyklovaných zdrojů, které v galerii mají. Kuchyňku vede Martina Adler.

Koncert pro stromy

Milovníky přírody, parků, řemeslných trhů a folkové hudby zvou na 8. ročník prvomájové veselice v Přírodovědném muzeu Semenec Týn nad Vltavou. Je to akce spojená s oslavou jarní přírody, lidské tvořivosti a kultury.

"Program je určen pro rodiny s dětmi tak, aby si každý našel to své – příjemná atmosféra jarního parku, dobré občerstvení, zajímavé řemeslné výrobky na trhu, dílničky s aktivitami pro děti, jejichž součástí je i soutěžní hra. Na programu letošního ročníku je také návštěva mobilního planetária s programem o vodě a stromech," říká za pořadatele Barbora Šímová. Na pódiu čeká několik folkových a multižánrových kapel – ČD Band, Nepochopíš, MY3.avi a Nikol Fischerová & Metanoia. Podtitulem letošního ročníku je Co Čech to muzikant, proto je Koncert pro stromy otevřený jak amatérským, tak profesionálním hudebníkům. Navíc čekají i vstupy řemeslníků, kteří na chvíli opustí své stánky, aby předvedli, že umí vládnout nejen hmotě, ale i tónům nejrůznějších nástrojů. Koncert pro stromy se koná 1. května od 10 do 18 h v Přírodovědném muzeu Semenec v Týně nad Vltavou.

Koncert Arpa Grazioso mezzosopranistky Pavly Švestkové a harfenistky Hedviky Mousa Bacha u rozhledny Semenec.Zdroj: Miroslav Bžoch

Pro seniory a výšlap v Trhových Svinech

Tvoření pro seniory pravidelně až do 27. června pořádají v Centru komunitních aktivit vždy v úterý jednou za dva týdny v Centru komunitních aktivit. Pro všechny zájemce. Program se v centru střídá s Univerzitou třetího věku. Pokud rádi vyrábíte, povídáte u kávy nebo čaje, je právě pro vás.

Pro turisty chystají v Trhových Svinech 6. května Svinenské výšlapy. Start jako každý rok bude v Kulturním a informačním centru od 8 do 10 h a cíl na Buškově hamru od 12 do 17 h, kde v cíli bude čekat diplom i klobása. Registrační poplatek činí 150 korun.

Dům umění

Galerie současného umění a architektury – Dům umění města České Budějovice nabízí novou výstavu Alžběty Josefy Hardcore. Výstava začala 28. dubna a trvá do 28. května. Podle kurátora výstavy Petra Vaňouse je malířka Alžběta Josefy dlouhodobě fascinována malířskou podstatou věcných stavů. "Nejprve to byl zájem o vnější jevové stránky předmětů a figur. Jak se za proměnlivých podmínek jeví to, co tyto věci reprezentuje v rámci naší pozornosti, čím zasahují náš zrak a skrze něj pohyb našeho reflexivního vědomí. V obrysu hmot i v materiálu povrchů," uvádí Petr Vaňous. Postupně autorku začaly zajímat zadní strany a jádra problémů.

Novodobá Anglie i mísení technik

Na akci pořádané Klubem Aktiv v Budějovicích v Jihočeské vědecké knihovně na Lidické třídě v ČB 11. května od 9 h bude architekt Jaromír Kročák prezentovat některé vybrané stavby novodobé anglické architektury z Londýna a dalších několika měst.

Alšova jihočeská galerie zve na zahájení výstavy Strange Things v sobotu 13. května v 15 h ve výstavních prostorách zámecké jízdárny v Hluboké. Strange Things je mezinárodní výstava, na které spolupracuje Alšova jihočeská galerie s Ostravskou univerzitou. Autoři a kurátoři projektu jsou Tomáš Koudela a Pavel Forman. Strange Things je prezentací aktuální výtvarné tvorby umělců akcentujících ve své práci principy spontánního uměleckého gesta. Na výstavě budou zastoupená umělecká díla napříč různými technikami a médii – obraz, fotografie, instalace, socha a video art.