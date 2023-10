Profesionálního hasiče Pavla Farku, který slouží na stanici v Českých Budějovicích, ocenil prezident České republiky Petr Pavel medailí za hrdinství při záchraně lidského života. Pavel Farka se stal historicky prvním jihočeským profesionálním hasičem, který obdržel takto významné ocenění.

Ocenění si převzal v sobotu 28. října 2023, kdy u příležitosti státního svátku český prezident slavnostně předal 62 osobnostem státní vyznamenání.

Pavel Farka zachránil život motorkáři, který měl nehodu u Otěvěku nedaleko Trhových Svinů. V tu dobu nebyl hasič z povolání právě ve službě, ale nezaváhal ani na chvíli.

Byl pátek 27. května 2022 odpoledne a Pavel Farka se právě vracel z Trhových Svinů, kde nakupoval na oslavu svých čtyřicátých narozenin. Když přijel k zatáčce u Otěvěku, stála tady dvě auta a po silnici byly rozházené motorkářské věci. Na poli vedle silnice viděl dvě osoby, které pozorují ležícího motorkáře a zároveň volají na tísňovou linku. Jednou z osob byla paní Dita Steinbauerová – Baštová, která nehodu viděla z okna svého domu. Neváhala a přiběhla na pomoc.

Pavel Farka zaparkoval své auto, vzal z něj lékárničku a vyběhl k motorkáři. Situaci rychle zhodnotil a hned mu bylo jasné, co musí udělat. Motorkář měl levou nohu od kolene ošklivě namotanou a trčely z ní kosti. Levou ruku měl zvrácenou v nepřirozené poloze. Pavel si vzal pro vlastní bezpečnost latexové rukavice a opatrně sundal motorkáři helmu.

„Zjistil, že muž je při vědomí a že s ním může komunikovat. Z lékárničky vzal škrtidlo, kterým zaškrtil zraněnou nohu nad kolenem. Škrtidlo se však přetrhlo. Úžasně zafungovala paní Baštová, která v momentě zajistila nové. Krvácení neustávalo. Pavel proto nacpal svoji pěst veškerou silou do třísel motorkáře, aby zastavil tepenné stehenní krvácení. Takto držel pěst v tříslech a zároveň gumové škrtidlo až do příjezdu Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje. Od zdravotníků si pak vyžádal vojenský turniket (speciální škrtidlo), kterým znovu zajistil ránu proti krvácení. Motorkáře pak zdravotníci do nemocnice transportovali letecky,“ uvedla k zásahu tisková mluvčí hasičů Vendula Matějů.

Profesionální zásah zachránil motorkáři život. Přestože mu lékaři jeho nohu museli amputovat. Zraněná ruka byla zachráněna.

Skvělá spolupráce a chladná hlava

Po celou dobu Pavlovy záchrany byla u motorkáře i paní Dita Baštová. S motorkářem komunikovala, držela mu hlavu, psychicky ho podporovala, uklidňovala a rychle reagovala na vše, co Pavel právě k záchraně potřeboval. „Pavel Farka by velmi rád chtěl tímto paní Baštové poděkovat a vyzdvihnout její pomoc, která je o to cennější, že paní nesnáší pohled na krev. Dokázala v této extrémně stresové situaci zachovat klid a chladnou hlavu. Právem ji náleží velký dík a obrovské uznání,“ doplnila Vendula Matějů. Pavel Farka si velmi váží i rodiny zraněného motorkáře, která Pavla vyhledala a poděkovala mu za jeho čin.

Při záchraně motorkáře se Pavel Farka i přes rukavice poranil o ostrou kost na ruce. Rány okamžitě společně se zdravotníky a kolegy ze stanice Trhové Sviny, kteří se k nehodě také dostavili, důkladně dezinfikoval. Po následných kontrolních odběrech krve se ukázalo, že vše je v pořádku.

Ocenění prezidenta České republiky Pavel Farka obdržel za svoji rozhodnost, statečnost a profesionalitu. „Jistě - záchrana životů je prvořadým úkolem profesionálních hasičů. Ale je to naprosto něco jiného, když se v této situaci ocitnete ve svém volném čase a jinak než v zásahovém a ochranném obleku, se všemi prostředky, které jsou potřeba, s řadou kolegů, kteří jsou v tom s vámi. A Pavel Farka dokázal, že je pravým hasičem i v momentě, kdy právě neslouží," dodala na závěr mluvčí hasičů Vendula Matějů.