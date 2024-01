Mladý, smělý a inspirativní amatérský cukrář z Mladé Vožice předvádí své pekařské umění ve třetí řadě soutěže České televize (ČT) Peče celá země. Jednadvacetiletého Vojtěcha Vrtišku viděli diváci v sobotní show už počtvrté. Pro Deník se rozhovořil o podrobnostech účasti, popsal, co pro něj bylo nejtěžší a co naopak zvládl hravě.

V kuchyni se Vojtěch Vrtiška (21) z Mladé Vožice motal už v dětství, ale bavilo ho spíše vaření. Nyní soutěží v pořadu Peče celá země České televize. | Foto: archiv ČT / Mikuláš Křepelka

V kuchyni se Vojta motal už v útlém dětství, ale bavilo ho spíše vaření. „Když si všichni kamarádi hráli s autíčky, tak já jako malé dítě běhal všude s vařečkou,“ vzpomíná.

K pečení našel cestu až při studiu na střední škole. „Péct jsem začal někdy během prváku, druháku na gymplu. Tehdy jsem upekl dvěma kamarádkám k narozeninám dorty, pak už je po mně vyžadovali další a další zájemci,“ usmívá se absolvent táborského Gymnázia Pierra de Coubertina.

Chtěl poznat porotu

Do oblíbené soutěže ČT se dostával poměrně složitě, povedlo se mu to až napodruhé. „Byl to zajímavý proces, hlásil jsem se už do druhé řady. Chtěl jsem se potkat s Josefem Maršálkem a Michaelou Landovou. Zajímalo mě, co by řekli na moje výrobky,“ vysvětluje Vojtěch.

Tehdy se stal náhradníkem, ale začalo maturitní období a pak první zkouškové. „Lehce se mi to krylo, měl jsem obavy, jak to budu zvládat, a tak jsem dal přednost škole,“ podotýká student 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Do třetí řady už se aktivně nehlásil. „Představa, že do náročného studia ještě peču, mě dost děsila. Ale přišla mi pozvánka na casting, tak jsem to zkusil,“ říká s tím, že tuto výzvu nakonec rád přijal.

Zhmotňuje své představy

Inspiraci čerpá v přírodě a snaží se být originální. „Rád zanechávám svůj rukopis. Je to hodně individuální. Nevím, odkud přichází nápady. Dorty stavím podle svých vizuálních představ, k tomu kombinuji chuťové složky tak, aby se doplňovaly. Nebo naopak jdu od základní chuťové kombinace, která je zajímavá, a k ní domýšlím vizuál dezertu,“ naznačuje amatérský cukrář.

Třeba ve čtvrtém díle chtěl, aby jeho skleničky vypadaly jako plechovky kaviáru a nechyběla chuť kopru a citronu.

Podporu má nejen v blízkých, ale radost mu dělají i cizí lidé, kteří mu fandí. „Podporou číslo jedna je rodina. Velkou část přátel mám v Praze, kde studuji, takže jsem rozkročený mezi hlavním městem a Mladou Vožicí. Je hezké, když jsem doma a jdu po ulici po tom malém jihočeském městečku, kde se ozývají i lidé, které neznám, s tím, že mě sledují v televizi a těší se, co zase upeču,“ hodnotí.

Nemá rád recepty a nehezké záviny

Dodržovat recepty neumí. „Technických výzev jsem se neskutečně bál, to byl největší kámen úrazu, protože do účinkování v pořadu jsem nedodržel jediný recept,“ uvádí s tím, že si rád vše upravuje podle sebe.

Nejtěžší pro něj byly paradoxně záviny. „Je to úsměvné, ale já nemám rád, když dezert nevypadá hezky. Když vezmete těsto a to hezké ovoce do něj zabalíte, máte z toho šišku podobnou knedlíku. To mi drásá srdce,“ usmívá se. To bylo pro něj nejtěžší, vytvořit pěkně vypadající záviny. „Aby byly zajímavé a nakonec i chuťové dobré. U toho jsem trpěl nejvíc,“ hodnotí.

Naopak miluje volnou ruku a vlastní invenci. „Dorty, ty mě baví, to je pro mě možnost, jak se kreativně vyřádit. Je to zábava a relax. Mám to strašně rád,“ sděluje nadšeně.

Při natáčení prý vznikala přátelství. „Vídáme se všichni, všech dvanáct účastníků včetně některých lidí ze štábu. I porota. Máme skupinu, kde komunikujeme i na dálku, není den, kdy bychom si nenapsali,“ popisuje Vojtěch Vrtiška, který nečekal, že mezi účastníky televizního klání vzniknou tak blízké vztahy. „To je to nejvíc, co jsem si z účasti odnesl. Nová přátelství,“ tvrdí.

Nechte výsledky na porotě

V soutěži se od odborníků mnoho naučil a účast považuje za cennou životní zkušenost. „Hodnocení porotců je motivující, zvlášť když je negativní. Hodně mě to posunulo, je to velký přínos, když vás hodnotí někdo zkušený a znalý, kdo na to má náhled. Byla to obrovská škola,“ míní.

Trochu ho trápí komentáře a úsudky lidí na sociálních sítích. „Rozhodovat o tom, kdo by měl postoupit či vypadnout pouze na základě vizuálu bez ochutnání, to nejde. Ti komentující si to mnohdy neuvědomují, a to je obrovská chyba. Proto si myslím, že by měli důvěřovat porotě i té soutěži samotné,“ apeluje na diváky, aby se zdrželi nevhodných komentářů.

Vše se sní

Recepty z jednotlivých dílů najdete ZDE. iVysílání sledujte ZDE.

Co veřejnost hodně zajímá, je, kde končí „zbytky“ po finální ochutnávce. „Na to se ptá hodně lidí. Je pravda, že na nás málokdy něco zbyde. Většinu výrobků spořádá početný štáb během úklidu, takže se opravdu nikdy nic nevyhazuje,“ prozrazuje Vojtěch Vrtiška závěrem.

Vojtěch je aktivní na sociálních sítích, více inspirace a jeho receptů lze najít na jeho facebookovém či instagramovém profilu, kde má už více než 4,5 tisíce sledujících.

Vítěz soutěže kromě titulu nejlepšího amatérského pekaře získá odměnu 100 tisíc korun a poukaz ve stejné hodnotě na produkty společnosti ETA. Další díl lze vidět v sobotu 3. února večer na ČT1, starší epizody lze sledovat na iVysilani.cz.