Pendleři dojíždějící do Bavorska musí od neděle předkládat negativní testy na koronavirus jednou za osmačtyřicet hodin. Ti pracují v Sasku dvakrát týdně. Dosud stačil test jednou za týden. Jenže Německo nyní zařadilo Českou republiku na seznam vysoce rizikových oblastí a pohyb přes hranice se tak zpřísní. A Bavorsko utáhlo šrouby ještě více než Sasko.

Antigenní testování. Ilustrační foto | Foto: Nemocnice AGEL Prostějov

Testování pendlerů každých 48 hodin potvrdila Prachatickému deníku Selma Keck z Okresního úřadu Freyung-Grafenau. „Nařízení platí od neděle 24. ledna a neexistují žádné výjimky,“ doplnila s tím, že možnosti výjimek například pro zaměstnance kritické infrastruktury úřad teprve zjišťuje. Častější testy platí pro ty pendlery, kteří dojíždějí za prací denně. „Těm, kdo se vracejí domů jednou za týden, stačí mít test při vstupu do Bavorska,“ vysvětlila Zuzana Vintrová z Asociace pendlerů ČR. Navíc v pátek ještě bavorský premiér nařízení upravil a testování se týká i těch, kteří už nemocí covid-19 prošli a měli vystavené potvrzení od hygieniků. „Test co osmačtyřicet hodin musejí mít prostě všichni pendleři, kteří denně dojíždějí do Bavorska za prací,“ řekla novinku předsedkyně asociace pendlerů. Výjimku nemají ani ti, kdo jsou již naočkovaní proti covid-19.