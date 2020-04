Šéf se k nim podle Martina Prokeše z Prachatic zachoval skvěle. „Během několika hodin nám sehnal ubytování asi třináct kilometrů od firmy,“ upřesnil s tím, že on sám zůstane v Bavorsku minimálně pět týdnů a pak odjede na povinnou karanténu do Čech. „Slíbili jsme, že neodjedeme všichni najednou. Jsme na stejné směně, a firma nás tu potřebuje,“ doplnil. Šéf firmy zároveň slíbil, že jim zaplatí i čtrnáctidenní českou karanténu.

Přísný režim

Šest Čechů u Pasova pracuje jen na odpolední směnu, takže dopoledne tráví na ubytovně. Ven nesmí. Povolená je jen cesta do práce a na nutný nákup. „V obchodech ale mají pravidla různá. Jeden to neřeší vůbec, jiný dovnitř zákazníka nepustí bez toho, aby měl roušku a zároveň jednorázové rukavice a dezinfikují tam i madla u košíků,“ vysvětluje, jak to v krizových dnech v Bavorsku chodí.

„Nosíme roušky nejen na veřejnosti, ale i v práci a dodržujeme rozestupy,“ popsal Martin Prokeš s tím, že u večeře pak sedí každý sám u svého stolu. Na cestu do práce mají vystavený dokument pro případ, že by je kontrolovala policejní hlídka. „Každá cesta na veřejnosti musí mít svůj důvod. Dodržujeme všechno, co nám šéf řekl a těšíme se na konec opatření. Osobně už se těším, až si zase v Čechách zajdeme s kamarády na pivo, i když kamarád kamioňák nám jednou české pivo už také přivezl,“ uzavřel s úsměvem Martin Prokeš.

Bez testů

Chvíle, kdy se vrátí domů do Čech, se blíží i pro pendlery z hornorakouských okresů, kde je desetkrát víc případů nákazy koronavirem než v jižních Čechách. Na testy jít ale povinně nemusí, a pokud by si ho přece jen chtěli nechat udělat, musí si ho zaplatit. V Jihočeském kraji ale není žádná laboratoř, která by samoplátce vyšetřila. Nejbližší je v Praze.

„Pokud osoby nemají příznaky, vyšetření není nařízeno,“ vysvětlil pro Deník David Šíma z tiskového oddělení Ministerstva zdravotnictví s tím, že na lékaře by se každý měl obrátit v případě zdravotních potíží.

Ani ty, kdo se po návratu ze zahraničí budou cítit jako rybičky, ale nečeká lehká do᠆ba. „Pokud je osobám nařízena domácí karanténa, měly by zůstat doma a nikam nevycházet, ani na nákup či k lékaři,“ upozornil David Šíma.

Zdravý rozum

Návrat pendlerů z Bad Leonfeldenu čekají ve Větřní. Starosta Antonín Krák v této souvislosti apeluje na soudnost lidí. „Doufám ve zdravý rozum občanů a věřím, že karanténu budou všichni důsledně dodržovat. Žádná jména ani adresy nemáme, takže není jak karanténu kontrolovat,“ řekl. Nemyslí si ani, že by to měla být věc veřejná. „Už teď lidé šikanují a osočují ty, o kterých si myslí, že jsou nakažení nebo mají být v karanténě, a vím o případech, kdy nadávali někomu, kdo vůbec v karanténě být nemá.“