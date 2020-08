Ochrana a rozmnožování perlorodek, kterých je v současné populaci už jen asi 10 tisíc, je součástí mezinárodního projektu Malsemuschel, který se zaměřuje na podporu životního přostřčdí perlorodky.

"Přeshraniční projekt na záchranu pelrorodky říční napomáhá chránit přírodu bez ohhledu na státní hranice. Tento vzácný mlž má velmi specifické nároky na prostředí, ve kterém žije. Snažíme se, aby byla voda v povodí v obou zemích čistá, pomáháme třeba i vrance obecné, mihuli potoční nebo rostlině s podivuhodným jménem hvězdoš. A samozřejmě i lidem, čistou vodu potřebujeme všichni," zdůraznil ministr životního prostředí Richard Brabec.

Andrej Babiš promluvil na společném vysazování prelorodky německy a připomněl, že v Rakousku už byl na oficiální návštěvě šestkrát. Připomněl dobré vztahy s kancléřem Sebastianem Kurzem. "A co se týká elektřiny, Rakousko bere z Čech 15 až 20 procent českého proudu. Vztahy máme skvělé," podotkl Babiš i k jiným tématům. "Perly jsou samozřejmě také velmi důležité, ale co je nejdůležitější pro nás všechny, je hospodářství, ekonomika a aby naší lidé přežili Covid - 19 ve zdraví. Spolu to zvládneme," dodal předseda vlády.