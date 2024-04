Pořídit si domů psa znamená závazek na několik let. Ne každý se navíc svému čtyřnohému kamarádovi může věnovat čtyřiadvacet hodin denně. Pomoci mohou psí chůvy. Snaží se chlupáče zabavit tak, aby neměli prostor smutnit po svých páníčcích a věnují jim celodenní péči. Jednu z psích pečovatelek byl Deník navštívit v Borovanech na Českobudějovicku.

Psí chůva z Borovan dokáže chlupáče zabavit. | Video: Jana Urbanová

Anna Tomanová si splnila dětský sen a stala se psí chůvou teprve nedávno. Prostorný byt v Borovanech na Českobudějovicku proměnila v psí hernu a nabízí hlídání majitelům, kteří své čtyřnohé miláčky nechtějí nechávat doma samotné. „K této profesi jsem měla předpoklady už od malička. Když jsem pak začala vypomáhat v psím salónu, zjistila jsem, že spousta majitelů psů řeší problém s hlídáním a tam to začalo. Hlídala jsem občas pejsky klientům salónu a loni v říjnu jsem si rozjela vlastní podnikání,“ zavzpomínala na začátky psí chůva a podotkla, že v jejím případě nejde o klasický psí hotel. „Pejsky u nás nikam nezavíráme. Nenecháváme je bezprizorně běhat ve výběhu bez dozoru, žádné kotce u nás nenajdete a pro pejsky připravujeme na každý den nějaký program. Snažím se být pro majitele nápomocná ve všech ohledech, řeším s nimi okamžitě nenadálé situace a především to, jak to pejsek zvládá,“ vysvětlila Anna Tomanová. Páníčkům také denně posílá fotky i videa a prostřednictvím krátké zprávy je informuje o tom, co se s jejich pejskem dělo.

Psí chůva Anna Tomanová má ve své péči denně až pět pejsků, kterým se individuálně věnuje.Zdroj: Deník/Jana Urbanová

Psí školku a hernu v Borovanech navštěvují chlupáči, kteří jsou zvyklí na pobyt v interiéru. Jsou tu na hlídání jak během dne, kdy jsou páníčci v práci, tak i přes noc nebo na celý týden v případě, kdy majitelé odjíždí na dovolenou. Pejsci mají u své chůvy k dispozici vše, na co si vzpomenou. Kromě prostorného gauče a několika pelíšků jsou to i nejrůznější hračky, ať už klasické nebo ty, které bystří mysl. „Vymýšlím neustále nějaké aktivity jako jsou například psí hlavolamy. Často je ale musím obměňovat, protože pejsci, kteří ke mě jezdí pravidelně, tak si hlavolamy zapamatují a jsou pro ně moc jednoduché. Jsou tu i různé míčky, do kterých dávám pamlsky. Mám vyzkoušené, že pejska tyto aktivity unaví stejně, jako kdyby byl asi hodinu venku,“ popsala psí chůva. Během dne absolvuje se svými svěřenci minimálně dvě delší procházky. „Lidé si mě často fotí, když vidí, že vedu na vodítku několik psů najednou,“ usmála se Anna, která se ve svém oboru neustále snaží vzdělávat a má za sebou řadu seminářů týkajících se chování a správné socializace psů.

Psí chůva z jihu, jak si Anna Tomanová říká, má nejplněji o víkendech nebo během prázdnin a svátků. Přijímá i psy se speciálními potřebami. „Chodí sem pejsci s různými dietami nebo alergiemi a musím tak dávat pozor na složení pamlsků. Mám tu i pejsky s problémy s kůží, takže se musí nějakým způsobem mazat nebo jim musím ošetřovat očička a léky jsou také na denní bázi,“ řekla. Cena za hlídání se odvíjí podle velikosti psa. „Za celý den i noc se začíná na nějakých 500 korunách. Denní školka je podle tarifu, když je tady pejsek maximálně šest hodin, tak je to od 300 korun výš a u pejsků, kteří jsou u mě třeba na osmihodinovou pracovní dobu se částka pohybuje od 400 korun,“ nastínila psí chůva. Díky spolupráci se psím salonem mohou chlupáči u Anny Tomanové podstoupit i psí wellness a v současné době hledá také někoho na výcvik.