Stezka údolím Lužnice z Plané nad Lužnicí do Týna nad Vltavou se ve středu 4. prosince stala první českou dálkovou pěší trasou, která se probojovala mezi celkem 19 nejlepších stezek v Evropě.

Česká republika se stala desátou zemí, která získala certifikát Leading Quality Trails Best of Europe. | Foto: Deník / Ivana Vlnová

Slavnostní předávání certifikátu Leading Quality Trails Best of Europe se konalo na táborské matrice a zahájil ho starosta Tábora Štěpán Pavlík. „Jsme pyšní, že jsme srdcem Toulavy. Turistickému ruchu v historickém městě jen prospívá přírodně bohaté a atraktivní okolí,“ řekl a poděkoval všem starostům obcí, kteří se do projektu zapojili a podpořili ho. „Jsem moc rád, že se to povedlo,“ dodal Štěpán Pavlík.