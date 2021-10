Na křižovatce Branišovské ulice s Husovou třídou jsem si na přechodu všiml mladého muže v letním klobouku. Tento pánský módní doplněk se už dnes spíše nenosí, takže se mi kráčející dotyčný vepsal do paměti. Trpělivě jsem se pak posunoval s kolonou vozidel ke Dlouhému mostu, který je od zmíněné křižovatky vzdálen zhruba kilometr. Na každých dalších semaforech jsme se potkávali. Já ve voze, on nikoliv za vozem, ale vedle vozu na přechodu.

A když jsem se konečně ocitl na Dlouhém mostě, ejhle, mladík se znovu objevil kráčeje pozvolna klidným tempem, aniž by tušil, že byl přesvědčivým vítězem etapy. Naše cesty se totiž vzápětí rozešly.

Vzpomněl jsem si pak, jak se říkávalo pěšky jako za vozem. Možná bych to úsloví pozměnil. Alespoň v Budějovicích místy platí pěšky jako ve voze. A není to úplně vinou nějakých uzavírek, ale prostého přibývání automobilů. Nejde samozřejmě o novou informaci. Sám volím pokud možno po městě jízdu na kole nebo cestu pěšky. Ale stejně mě to vždy znovu překvapí.