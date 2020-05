Nejen určení doby, kdy se smí nakupovat nebo uzavření hospod. I jiná, dříve těžko představitelná věc, doprovází nynější koronavirovou krizi. Pětkaři smějí k maturitám.

Podle pokynu ministerstva školství by ten, kdo uzavírá studium, tedy nadcházející maturanti, neměl být hodnocen tak, že neprospěl. Deníku to potvrdil ředitel odboru komunikace ministerstva Ondřej Macura. Řada repetentů tedy může mluvit o skuteční přízni osudu. Na spoustě škol se totiž najdou studenti, kteří měli pětky v pololetí a pravděpodobně by se jim nevyhnuli ani na konci roku. To by za normálních okolností znamenalo, že k maturitě nesmějí. Letos dostanou na konci školního roku díky administrativnímu zásahu shůry nejhůře čtyřku a k maturitě tedy smějí.

Poslední přípravy na školách začaly pro maturanty tento týden.

Zkouška z dospělosti bude tentokrát plná výjimek. Například se nebudou psát slohy z češtiny a cizího jazyka. Připuštěni k maturitě také budou všichni, kteří dorazí do školy. I když třeba na gymnáziu v Týně nad Vltavou měli v pololetí někteří žáci pětku a jeden čas se zvažovalo, že kvůli zrušené výuce bude na konci roku vysvědčení podle pololetí. Podle ředitele gymnázia Milana Šnorka je to alespoň mementem pro všechny žáky, že pracovat na sobě mají po celý rok, a ne spoléhat na finiš. Nakonec ale vydalo ministerstvo pokyn, že kdo končí studium, nemá být klasifikován na závěrečném vysvědčení nedostatečnou.

Do lavic nyní dorazili jen dobrovolníci, přesto je jich dost. Například v Týně nad Vltavou z 26 žáků nepřišli jen tři. „Jsou rozděleni na dvě skupiny. Vyučuje se tři a půl dne v týdnu. Už se věnujeme jen maturitám,“ přibližuje práci ve škole Milan Šnorek s tím, že nyní i ve „svaťáku“ jsou možné konzultace s vyučujícími. „Někteří kvitovali jiný přístup,“ říká k dosavadní přípravě maturantů Milan Šnorek a dodává, že někteří se teď naopak budou pokoušet dohnat, k čemu doma nenašli motivaci.

Do školy přišli i žáci Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické v Českých Budějovicích. Podle ředitele Jaroslava Koreše je znát, že ne všichni doma pracovali, i když přes internet úkoly dostávali. Vyučující připravili i videa, hlavně kvůli přípravě na odborné maturity. Ta vyžaduje často speciální vybavení, třeba počítačové programy, které jsou k dispozici jen ve škole. „Pro všeobecně vzdělávací předměty je toho na internetu spousta. Na odborné není reálně skoro nic,“ upozorňuje Jaroslav Koreš a připojuje, že škola proto sdílela například videa společnosti ČEZ. Maturovat bude v Dukelské ulici stovka dětí. „Na češtinu přišlo dvacet osm dětí z třicetičlenné třídy,“ říká Jaroslav Koreš s tím, že na některé předměty přijde jen polovina žáků. „Je to ovlivněné tím, jak se kdo cítí,“ doplňuje Jaroslav Koreš.

Ředitel strojárny také zdůraznil, že oceňuje, jak i pedagogové, kterým je 75 nebo 79 let dokázali v nové situaci začít učit na dálku přes internet.

Anna Kurzová, letošní maturantka z českobudějovické konzervatoře, také nastoupila do školy po téměř dvou měsíční přestávce. „Jedenáctého května jsme nastoupili opět do školy. Máme upravený rozvrh, který zahrnuje pouze maturitní předměty a máme tím zkrácený školní týden na čtyři dny. Samozřejmostí jsou hodiny našich hlavních oborů, tedy hry na nástroje. Tyto hodiny si domlouval každý se svým profesorem individuálně," říká saxofonistka ze 4. ročníku.

Studenti už se také dozvěděli všechna data a časy maturit. Zkoušky z dospělosti začnou na počátku června. Nejprve státní písemné a pak školní část. "Hned po školních ústních maturitách nás čekají maturity z hry na hudební nástroj, tedy praktická část. Tím pro nás vše končí a už budeme jen čekat na maturitní vysvědčení,“ doplnila Anna Kurzová.

