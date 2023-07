/ROZHOVOR/ Hlavní hvězdou Husových oslav byla ve čtvrtek 6. července zpěvačka a herečka Petra Černocká. Představitelka mladé čarodějnice Saxany, jak sama sebe, hlavně kvůli dětem, představila hned v úvodu svého koncertu v městském parku v Husinci, kde na její vystoupení čekaly stovky fanoušků všeho věku, se Deníku svěřila, jak si užívá léto.

Jednou z hlavních hvězd programu Husových oslav byla Petra Černocká. | Video: Deník/Zuzana Gabajová

„Léto zahajuju vlastně ještě před létem, kdy už se všichni po zimě těšíme na teplo, vezmu dceru a vnučku a letíme do Egypta. Je to jen taková ta týdenní, obyčejná dovolená, ale my si ji moc užíváme. Máme samy sebe navzájem,“ svěřila se.

Koncerty a stánky v parku i bohoslužby. Takové byly Husovy oslavy 2023 v Husinci

Vnučka Coco po vás a po dceři Báře podědila umělecké sklony?

To ano, je moc šikovná, hraje a zpívá. Už jí bylo dvanáct, ale přijde mi vyspělejší. Je to možná tím, že se intenzivně věnuje dabingu a umí dobře formulovat. A že jí to jde! Loni byla dokonce nominovaná na Cenu Františka Filipovského na dětskou dabérku roku, ale vyfoukla jí to jiná mladá kolegyně. Tak aspoň nezpychne (směje se).

A co letošní léto, co máte v plánu?

Během léta se hodně hraje, jako zrovna tady v Husinci. V létě moc ráda vystupuju, hlavně když vyjde takhle krásné počasí. A většinou to střídám s chalupou. Jenže letos jsem se tam ještě nedostala, takže mě tam čeká spousta práce po zimě. Jezdí tam jenom můj muž a dělá si tam ty svoje chlapské věci, takže mě čekají hlavně ty estetické záležitosti: třeba jako vyplít zahradu. Až tam pojedu, strávím tam třeba týden v kuse.

Jednou z hlavních hvězd programu Husových oslav byla Petra Černocká (na snímku s manželem Jiřím Pracným).Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová

Kde máte chalupu?

V Kytlici v severních Čechách a je to tam moc krásné. Sice tam je horší koupání, jen studený lesní rybníček, ale jinak paráda.

Ale co vy a jižní Čechy, jezdíte sem? Máte to tu ráda?

Dlouho jsem měla chalupu u Strakonic, ale trošičku jsem ji prorozváděla, jak se říká. Můj muž ji pak prodal. Bylo to ve Slatině, ale ne v té, kde ji měla Helena Růžičková (ta je na Klatovsku, pozn. red.).

Ze sadu mizí metráky zralých třešní. Samosběr u Lhenic začal, jezdí zástupy lidí

Tam bylo taky krásně, ale spousta komárů. To víte, já mám všude nějaké připomínky, na severu je mi zase zima a je to tam málo placatý… Já si musím všude zvykat. Ale na té Slatině to bylo moc fajn, pár sousedů, bezvadné to bylo, ráda na to vzpomínám.