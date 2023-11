Váš život by vydal na knihu. Jste sportovkyně, která utrpěla vážné zranění. Sportovkyně, která se stala mistryní světa. Ještě v tak náročném sportu jako je triatlon. K tomu jste mamka dvou kluků. Co z toho pro vás bylo a je nejnáročnější? Nejtěžší pro mě bylo, když mi v nemocnici řekli, že musím na operaci. A ať počítám s tím, ze jestli operaci přežiju, tak budu nejspíš ochrnutá. Těžkých bylo i pár dalších měsíců, kdy jsem se po ARU vzbudila na JIPce a nic jsem nevěděla. Měla jsem plenu a nehýbala se. To bylo strašný.

Cítíte se lépe v teplácích nebo v sukních či šatech?

Nejlépe se cítím v šortkách a funkčním triku. Ale jako žena se cítím víc v šatech a líbí se mi to.

Za co nejvíc utrácíte?

Myslím si, že neutrácím a jsem velmi skromná. Občas si koupím dobrý mobil (usmívá se).

Rozmazlujete se nějak?

Rozmazluji se, když mám čas si dojít na pedikúru, manikúru, masáž nebo kosmetiku. Nebo když si koupím něco hezkého.

Přehadrovanost mě rozčiluje stejně jako přežranost, říká Hanka Šťastná

Vy jste na focení oblékla nádherné šaty z dílny vyhlášené návrhářky Terezy Sabáčkové. Jak jste se v nich cítila?

V šatech jsem se cítila nejdřív strašně tlustá, ale to je teď normální, po vrcholovém sportu jsem přibrala. Ale jinak to bylo super. Šaty jsou krásné a jsem ráda, že jsem měla tu čest.

Čekají vás v blízké době nějaké závody?

Už dlouho nezávodím, když tak někam takhle zavítám, beru to jako společenskou akci. Na závody jezdím, ale už jen jako matka a trenérka, jako podpora a fanynka.

Dříve jste v rámci přípravy běhala za rodiči do Třeboně. Děláte to ještě?

K rodičům už neběhám, maximálně na kole nebo autem. Na to už na to nemám fyzičku, kondičku a motivaci jako dřív (směje se).