/VIDEO/ Smutek, bezmoc, prázdnota, vztek. Ale i vůle čelit zlu a věřit v dobro. Taková slova zaznívala v pátek 22. prosince vpodvečer u Kamenného mostu v Písku. Lidé přišli zapálením svíček uctít památku čtrnácti obětí čtvrteční střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (FF UK) v Praze.

Pieta v Písku 22. prosince 2023. | Video: Deník/Petr Škotko

Na fakultu zavzpomínala bývalá studentka a psycholožka Kateřina Soumar. „Je to už pár let, ale strašně ráda na studia vzpomínám. K tomu, co se tam stalo, neexistují slova a ani asi nikdo nedokáže říci, jaký to bude mít dopad,“ řekla.

Při střelbě na filozofické fakultě zemřela v Praze i studentka z jihu Čech

Dalším účastníkem piety byl Kamil Činátl, historik FF UK. „Často si uvědomíme hodnotu lidí a věcí, až když je ztratíme. Na filozofické fakultě jsme měli bezpečné prostředí, fakulta byla svobodná a otevřená. Sdíleli jsme s kolegy i studenty étos veřejné služby, který pro mě příkladně symbolizují studenti komunikace neslyšících, mezi nimiž jsou oběti čtvrteční tragédie. Toto všechno je nyní v ohrožení. S násilím přichází strach a nedůvěra. Pevně věřím, že společnými silami tragédii překonáme a že se nám podaří bezpečné, otevřené a svobodné prostředí obnovit. Vaše podpora je v tomto pro nás velmi důležitá,“ řekl ve svém krátkém proslovu Kamil Činátl.

V Budějovicích uctili oběti střelby minutou ticha na univerzitě

Slova útěchy a naděje do následujících dnů pronesl k účastníkům také kaplan písecké nemocnice Rostislav Homola.

Pietní akt trval přibližně 30 minut.