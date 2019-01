České Budějovice /VIDEO/ – Do projektu Česko zpívá koledy se zapojí i Centrum sociálních služeb Staroměstská a Bárováček.

Venku se pomalu stmívalo, padal sníh, v místnosti svítil stromek a do toho zněly písně jako Neseme vám noviny, Vánoce, Vánoce nebo Pásli ovce valaši. Tak to v pondělí odpoledne vypadalo v českobudějovickém Centru sociálních služeb Staroměstská. Patnáctka seniorů se ve zdejší klubovně sešla ke zkoušce vánočních koled. I tady se totiž, stejně jako v předchozích letech, zapojili do celorepublikové akce Česko zpívá koledy, která vyvrcholí příští středu.



„Je to pro nás takové sváteční, protože jsme se tu u koled sešli poprvé,“ řekla Olga Štejnarová, která v centru dělá nepedagogického pracovníka, před tím, než poprvé hrábla do strun kytary. „Příští týden se sejdeme také tady. Atmosféra bude ještě svátečnější, budeme mít punč, bude napečené cukroví,“ řekla více Olga Štejnarová. „A určitě tady bude i více lidí. Dneska byli někteří na trzích, tak jsou vymrzlí a některé dámy se musí ještě upravit, než jsem přijdou,“ dodala se smíchem.



Ani jeden rok nevynechal akci Česko zpívá koledy dětský folklorní soubor Bárováček, který vede učitelka 1. stupně ZŠ J. Š. Baara Lenka Skleničková. „Všech padesát pěvců včetně předškoláků od čyř let koledy velmi baví, nejvíce se asi těší ti nejmenší,“ říká Lenka Skleničková. Při nácviku doprovází tři oddělení souboru ředitel školy Vladimír Čunát na klávesy a další muzikanti, při celostátním zpívání na hlavním podiu na náměstí je vystřídá Dudlajda. Bárováček bude pečlivě připraven, neboť s adventním vystupováním začal už v sobotu v Hluboké nad Vltavou, tuto neděli ho uvidíme již potřetí u Vodárenské věže. V úterý se představí na náměstí při Hodině slávy a po středečním Česko zpívá koledy jej další den čeká dopoledne Arpida a odpoledne se předvedou na Radničních vánočních trzích na nádvoří magistrátu.