Spolupráci pro parlamentní volby v příštím roce deklarovali Piráti a starostové a nezávislí. Jsou tak další vznikající koalicí po seskupení ODS, TOP 09 a KDU-ČSL.

V primárních volbách Pirátů v Jihočeském kraji se lídrem kandidátní listiny pro nadcházející volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR stal Lukáš Kolářík. Současný poslanec, který se kromě jiného snaží narovnat systém exekucí, byl lídrem pirátské kandidátky za Jihočeský kraj i v předchozích volbách v roce 2017.

„Jihočeši mě už podruhé postavili do čela kandidátky, která bude v roce 2021 bojovat o sněmovnu. Získal jsem téměř 90procentní podporu, za kterou děkuji všem, kteří ve mne vložili svou důvěru. Pozici lídra vnímám jako velkou zodpovědnost nejen vůči krajskému sdružení, ale zejména vůči voličům. Chystám se postavit silný tým, který bude na podzim příštího roku útočit na vítězství ve volbách,“ uvedl Lukáš Kolářík.

Lukáš Kolářík vystudoval obor elektronické počítačové systémy na SOŠ Blatná a v minulosti pracoval mimo jiné jako obchodník s výpočetní technikou, vedoucí servisu a manažer prodejny se spotřební elektronikou. Nyní je společníkem a také technickým ředitelem ve firmě zabývající se poradenstvím v oblasti pokladních zařízení. Členem pirátů je od jejich vzniku a od roku 2013 je aktivním členem. Byl předsedou místního sdružení Strakonicko a předsedou i místopředsedou krajského sdružení. Pochází z jihočeského městečka Katovice, kde pobýval většinu svého života, a nyní žije, z pracovních důvodů, v Písku.

Starostové a nezávislí (STAN) budou svého lídra na kandidátku podle krajského předsedy Jiřího Švece teprve určovat. "My budeme mít zkraje příštího roku krajský sněm, na kterém budeme mít volby do orgánů STAN. Mimo jiné se bude debatovat také o tom, kdo bude na jaké pozici na společné kandidátce, ke které směřujeme," zmínil ke spolupráci s piráty Jiří Švec, současný starosta Lišova a krajský zastupitel. O tom, kdo povede celou kandidátku, se rozhodne podle celostátního klíče. Pokud by ji vedl někdo z Pirátů, tak Jiří Švec předpokládá, že by STAN obsadil druhé místo na kandidátce.