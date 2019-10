Jižní Čechy – Nové vedení volili jihočeští členové České pirátské strany. Předsedou krajského sdružení se stal Josef Špak z Českých Budějovic. Ten je zároveň novým zastupitelem v Českých Budějovicích a předsedou místního sdružení Českobudějovicko. Místopředsedy krajského sdružení se stali Lukáš Kolářík z Katovic, Zuzana Kudláčková a Lukáš Mareš z Českých Budějovic a Jana Koláříková z Písku.

Pomyslnou štafetu Josefu Špakovi v čele kraje předával v září dosavadní předseda a poslanec Lukáš Kolářík se slovy: „Po třech letech v čele krajského sdružení je na čase předat žezlo dál. O tuto náročnou pozici se ucházelo několik kandidátů, ze kterých členové vybrali nakonec Pepu Špaka. Jeho předchozí důsledná práce mě ujišťuje, že bude dobrým předsedou. Osobně pro to udělám maximum tím, že mu budu zvláště ze začátku k ruce. Přeji mu v nové funkci hodně úspěchů a zkušeností.“

Mezi priority nového předsedy Josefa Špaka budou patřit reprezentace krajského sdružení, dohled nad hospodařením a rozvoj technických systémů. „Asi nejnáročnějším úkolem, který nás teď čeká, je zorganizovat krajské volby. Předsednictvo musí být dostatečně aktivní, a zároveň dbát na dodržování pirátských demokratických principů a pravidel. Jak při přípravě voleb, tak obecně.”

Nově zvolení místopředsedové se chtějí zaměřit každý na jemu blízký úsek krajské agendy. Například Lukáš Kolářík se chce věnovat vnitřním procesům. „Naše krajské sdružení se za poslední roky dramaticky proměnilo, rozrostli jsme se o nové členy a ustanovili jsme expertní týmy. To sebou přirozeně nese nové výzvy a požadavky na organizaci, které se teď chci coby místopředseda věnovat. Věřím, že nám automatizace činností výrazně ulehčí práci a my tak budeme moci soustředit více energie do práce pro občany,” říká bývalý krajský předseda a nově místopředseda jihočeských Pirátů.

Nové vedení jihočeských pirátů se s členskou základnou poprvé sejde 27. října 2019 na krajském fóru v Soběslavi.