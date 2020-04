Mezi nimi i prvotinu českobudějovického cestovatele a spisovatele Ladislava Zibury 40 dní pěšky do Jeruzaléma, které se za pět let od vydání prodalo přes 40 000 kusů. „Věřím, že v době zavřených knihkupectví, knihoven a taky hranic je příhodný čas dát lidem k přečtení něco optimistického,“ myslí si autor titulu, jež si můžete nyní zdarma legálně stáhnout.

Dát knihu takto k dispozici čtenářům prý Ladislav Zibura plánoval s Albatrosem už rok. „Původně jsem to chtěl udělat pět let po vydání knížky, teď mi ale přišlo, že je vhodná doba,“ myslí si. „Je to moje první knížka, navíc tam píšu o spoustě hodných lidí, tak mi přišlo milé ji takto zveřejnit. Nic dalšího za tím není,“ vysvětluje.

Jak nyní tráví cestovatel své dny? „Užívám si, že mohu být se svojí slečnou, a taky začínám psát novou knihu,“ prozrazuje. I proto, že se k podobným opatřením, jako je karanténa, uchylují další země světa, věří, že krok k izolaci od jiných lidí, je správný. „Všichni se musíme omezit a na chvíli nemyslet na své osobní preference,“ uvažuje Ladislav Zibura.

Že nemůže nyní cestovat, neřeší. „V kontextu problémů matek samoživitelek a dalších lidí, které to zásadně ekonomicky zasáhne, by mi to přišlo omezené,“ vyjadřuje se dobrodruh, který své plány musel také zrušit nebo přesunout. „Za týden jsem měl vyrážet do Santiaga de Compostela, ale jednoduše vyrazím jindy,“ uzavírá Ladislav Zibura.