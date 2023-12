/ROZHOVOR/ „Večer strávený v baru byl před pár lety daleko dostupnější a levnější. Lidé pili víc na kvantitu. Dneska si jdou do baru kupovat nejen pití, ale také prostředí a servis,“ říká v rozhovorz pro Deník provozovatel oblíbeného píseckého podniku Revolution cocktail bar & caffee lounge Pavel Cicvárek, který začínal „za barem“ zhruba před patnácti lety.

Provozovatel Revolution baru v Písku Pavel Cicvárek. | Foto: Deník/Lucie Kotrbová

Prokládat vodou, nemíchat a pozor na cukr. Pravidla správného pití alkoholu každý zná, málokdo je však dodržuje. S blížícím se koncem roku, vánočními večírky, volnými dny a silvestrovskými oslavami stoupá spotřeba alkoholu, i když už to není jako dřív.

Revolution cocktail bar & caffee lounge patří mezi zavedené písecké podniky. V centru města funguje už patnáct let. Co se za tu dobu změnilo ve fungování baru a chování zákazníků?

Změnilo se hodně. Dřív se obecně pil alkohol víc, hlavně na kvantitu. Je to logické, protože návštěva baru, hospody nebo restaurace byla dostupnější a levnější záležitostí. Dneska si lidé chodí kupovat prostředí a servis. Je to spíš o kvalitě a o zážitku. Ten by měl začít už mezi dveřmi, když člověk vejde do baru, necítí zapáchající záchody a vidí usměvavou obsluhu. To je zásada číslo jedna. Své udělá pak také interiér a samozřejmě výběr. O tom to dneska je. Rumy jako Legendario nebo Republica si člověk dá kdekoli, ale ty nevšední, kterými jsou některé bary netypické, si jen tak někde nedá. Na to sázíme i my a držíme si výběr z 600 druhů alkoholu.

To je velký výběr. Dá se to vůbec všechno ochutnat a zorientovat se v tom?

Ano, dá. Řekl bych, že téměř všechny jsem ochutnal, ale nebereme to jen podle mého názoru. Je nás tady pět, kdo ochutnává. Pak se musíme shodnout, zda nám to dává smysl, zda nám to chutná.

Revolution cocktail bar & caffee lounge funguje v Písku patnáct let, a to na stejném místě v průchodu z Velkého náměstí do Palackého sadů. Otevřeno má standardně od středy do soboty, bude otevřeno i o silvestrovském večeru.

Co se aktuálně nejvíc pije, dá se to nějak obecně říct?

Tisíc lidí, tisíc chutí. Trendy se hodně mění. V létě jedou giny s tonikem, spritzy, v zimě si dají lidé spíš hutnější drinky třeba s whisky. Není na to ale žádné pravidlo. Docela v současné době ubývají bylinné likéry, aspoň u nás. Mladší generace si to v podstatě vůbec nedá.

Koukají zákazníci na ceny, než si objednají?

Samozřejmě na peníze koukají, ale není to zase tak, že by se ptali, kolik co stojí. Když pokukují u baru po drahém pití, upozorníme je, že panák stojí třeba dva a půl tisíce.

Jaké si tu může dát člověk nejdražší pití?

Máme tu láhev za 99 tisíc, ale to jsou investiční lahve, které se načínají jen pro určité lidi. Pokud se budeme bavit o rozlévaném alkoholu, nejdražší panák je za dva a půl tisíce. Jedná se o koňaky, ty patří mezi nejdražší.

Tip na drink:

50 ml Bombay gin

150 ml prémiový tonik Thomas Henry

okurka

Tip na drink: gin s tonikem.Zdroj: Archiv Revolution bar

Ke konci roku patří šampaňské. Pořád to platí?

Bublinky teď fungují velmi dobře, a to v průběhu celého roku. Dřív jsme nebyli tolik zaměřeni na prosecco, měli jsme jen jednu značku, ale začali jsme jich brát víc, protože je to čím dál víc oblíbené pití. Itálie má prosecco, Španělsko má cavu, Francie champagne nebo crémant. Každý si může najít to své, ať už dle chuti nebo dle ceny. Lidé se naučili na prosecco a teď se postupně učí na další. Třeba španělské cavy jsou výborné, skoro bych řekl lepší než prosecco a dnes i cenově dostupnější.

Je to spíš dámské pití, nebo si dají bublinky i muži?

Konkrétně prosecco frčí u žen i u mužů. Chlapi se dřív styděli mít před sebou vinnou skleničku, ale to už se celkem odbouralo. Lidé začali víc cestovat a trendy se posouvají dopředu. Dneska si chlapi dají klidně cosmopolitan a jsou s tím v pohodě. Ve finále jim ty drinky chutnají všem, problém je jen ta sklenička. I to se ale dá vyřešit, chce to jen umět o tom mluvit.

Nechávají si lidé pití doporučit?

Ano, u nás to funguje tak, že se zeptáme, z čeho by měl být drink složený, jestli chtějí pití sladké, hořké nebo kyselé, na jakém druhu alkoholu by to mělo být postavené a podobně. Pokud člověk pije celý večer víno, nenamícháme mu tequilu, aby mu bylo druhý den špatně.

Jaké zásady by měl člověk dodržet, aby odešel domů po svých a nebylo mu druhý den špatně?

Vždycky se důležité alkohol párovat na vodu. Jeden panák alkoholu a trojapůlnásobek vody. A nemíchat. Každý to zná, málokdo to ale dělá. Nevolnost dělá hlavně cukr, tedy alkohol na bázi cukru. Na Moravě pijí slivovici ve velkém a nic jim druhý den není. Proč? Pálí si to na svých sedmdesát, jsou na to zvyklí a je tam hrozně málo zbytkového cukru. Další zásadou je, že ideální je zůstat celý večer u jednoho pití. Když začnu v ginech, měl bych u nich vydržet a neprokládat to rumem a podobně. Ještě je dobré si dát céčko, než se jde pít. Pití alkoholu a následná reakce na něj je ale také hodně individuální. Jsou lidé, co jdou na pivo, dají jich deset a nic jim není. Někdo si dá dvě a má dost.

A když už se to večer úplně nepovede, co funguje druhý den jako takzvaný vyprošťovák?

Říká se, že rajčatový salát nakyselo s cibulí. Jednou jsem to zkusil. Šel jsem do toho s tím, že to nepozřu, ale nakonec se mi opravdu ulevilo.

Na lidi se ze všech stran hrne všemožné zdražování. Jaké jsou vyhlídky v oblasti alkoholu?

Zdražuje se každý rok. My jsme se snažili držet ceny, co to šlo, ale od příštího roku to bude rapidní. Nic s tím neuděláme. Zvýší se DPH o 6-8 procent. I za nealko si lidé připlatí. Třeba pivo, které bereme, zdraží od ledna o 12,5 procenta plus se zvýší daň. Z toho plyne, že pivo u nás bude už skoro luxusní záležitost. Vyjde skoro nastejno jako drinky. Obecně bych řekl, že od ledna půjde všechno nahoru asi o dvacet procent.