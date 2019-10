Mezinárodní tým zkoumá návrhy objevitelů podle přísných pravidel.

Fotografka Petra Zápecová z Moravské Třebové se Karlem Gottem několikrát setkala | Foto: Petra Zápecová

V Praze a v Plzni již uvažují, že by po zesnulém Karlu Gottovi pojmenovaly ulici nebo kulturní sál. Jméno Karla Gotta by se ale mohlo případně objevit i ve vesmíru. Pokud by se našel objevitel nové planetky, který by byl zároveň zpěvákovým velkým příznivcem. Pak by totiž mohl komisi, která zasedá pod Mezinárodní astronomickou unií, požádat o zanesení tohoto názvu do seznamu. Jakmile je pak jméno veřejně publikováno ve vědeckém časopise, je platné.