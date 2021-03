Od 5. března rozšíří českobudějovický magistrát úřední hodiny pro veřejnost i na pátek. Platnost řidičských průkazů se automaticky prodlužuje o deset měsíců, týká se to také technických prohlídek vozidel.

Řidičský průkaz | Foto: Profimedia

Magistrát jihočeské metropole rozšiřuje úřední hodiny od 5. března. Už od 15. února rozšířil magistrát úřední hodiny. V pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin, na ostatní dny je možné se elektronicky objednat. „Aktuálně se bude rozšíření úředních hodin týkat i pátků, a to od 5. března, kdy budou pro veřejnost platit úřední hodiny od 8 do 11.30 hodin,“ říká tajemník magistrátu Zdeněk Řeřábek.