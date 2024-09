Vedení obce mělo o průtocích na řece průběžné informace a své občany včas varovalo, aby opustili své domovy. „Museli jsme vzhledem k dění na vodním díle Římov vyhlásit evakuaci osob z obytných domů a chat, kteří čekali jak se věc vyvine. Dotklo se to až dvacítky lidí, většina našich obyvatel už takové situace zná a vědí, co mají dělat. Výhoda je to, že jsme na vesnici, takže ti lidé většinou mají příbuzné, známé, postarají se o sebe, takže s evakuací osob není zase takový problém,“ pochvalovala si přístup obyvatel místostarostka obce Adnrea Plechingerová. Voda navíc uzavřela i důležitou silnici z obce na České Budějovice.

Místní situaci s obavami sledují. „Hasiči tady spolu s dobrovolníky všem pomáhají a snaží se vše vyklidit a zajistit, aby byly škody co nejmenší. Někteří místní už si odváželi věci v pátek. Situaci neustále sleduji a hlásí, že budou dál upouštět Římov a budou přidávat dalších dvacet kubíků, takže si myslím, že tohle je teprve začátek. Když byla povodeň v roce 2002, tak se kousek před naším domem voda zastavila, tak snad to tak bude i teď,“ doufal místní obyvatel Marek Ševčík. Plav má s velkou vodou zkušenosti z roku 2002, kdy povodeň podemlela jeden z domů tak, že se musel strhnout.

Podle Hydrologů už řada jihočeských řek už kulminovala nebo kulminuje. U Malše ale to nejhorší přijde až v následujících hodinách. „Momentálně Římov pouští necelých sto metrů kubických za sekundu a počítá se s reálnou možností, že někdy během noci by přítok do Římova byl už tak velký, že se půjde na přelivy a v tu chvíli už by byl odtok neřízený. Kromě řízených sto kubíků by tam přitékalo vše navíc, co jde z přítoku. Předpovídaný přítok do Římova na noc je někde kolem 250 kubíků,“ nastínil situaci hydrolog Tomáš Vlasák s tím, že přítok bude až na úrovni padesátileté povodně.