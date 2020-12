V úterý 1. prosince se mohli po rekonstruované Plavské silnici v Českých Budějovicích znovu projet řidiči. Cyklisté určitě ocení cyklostezku, která vznikla vedle komunikace. Společná investice Jihočeského kraje a města České Budějovice má pokračovat příští rok dalším úsekem směrem k ulici L. M. Pařízka.

Hejtman Martin Kuba při slavnostním zahájení provozu poznamenal, že v Jihočeském kraji se bohužel málo "střihají pásky" a považuje to za velkou škodu. "Nejde o to, jestli budeme pásku střihat my, nebo někdo jiný, jde o to, aby pásek bylo víc," zdůraznil Martin Kuba. Rekonstrukce Plavské silnice je totiž příkladem dopravní akce, která začala v květnu ještě za minulého vedení kraje.

Primátor Jiří Svoboda připomněl, že původní termín dokončení byl 18. prosince, ale podařilo se jej zkrátit.

Zprovozněním Plavské končí objížďka do Nového Roudného vedená přes Rožnov.

Více se dočtete ve středečním Deníku.