Nové Roudné - Ani po roce si obyvatelé Nového Roudného od stavebních strojů neodpočinou. Krátce poté, co skončila práce na kanalizaci a oprava hlavní silnice, se dělníci na místo vrátili.

Původní zastávku nahradí v Novém Roudném kruhový objezd. V obci by měl zpomalovat neukázněné řidiče. Mezi místními však o jeho přínosu panují pochyby. | Foto: Tomáš Fišer

V Plavské ulici, hlavní tepně roudenské dopravy, začala výstavba kruhového objezdu. V obci, kterou denně projedou stovky aut za prací do Budějovic, má nová křižovatka zpomalit provoz na předepsanou rychlost. Tu podle místních řidiči jen málokdy respektují. Na místě také přibudou osvětlené přechody, které teď na hlavní silnici zcela chybí.

Omezení do zimyKruhový objezd vznikne na křižovatce ulic Plavská a Na Děkanských polích. Jeho součástí budou nasvícené přechody pro chodce na každé z přípojných cest objezdu. Zároveň vzniknou nové autobusové zastávky, které nahradí ty stávající, zrušené kvůli stavbě. Objezd a s ním spojené práce by měly být dokončeny nejpozději do 6. 12.

Mnozí Roudenští ale přínos plánovaného objezdu a prodlužování stavebních prací zpochybňují. „Novou silnici dělníci oproti původním plánům zprovoznili až nedávno. Teď celá situace začíná nanovo. Komunikace podle mě nebyla až tak vytížená a kruhový objezd proto situaci výrazně nepomůže," říká zastupitel Roudného Jaroslav Koreš. Podle něj je provoz ve špičce i mimo ni přiměřený. „Problém s překračováním rychlosti by se dal řešit i levnějšími způsoby bez nutnosti stavebních zásahů," uvažuje.

V obci prý místním více než nová křižovatka chybí parkovací místa, která ubyla v důsledku rekonstrukcí. Citelně se pak obyvatel dotklo i omezení městské dopravy. „Autobus tu teď nejezdil rok a s novou stavbou čekají obyvatele využívající MHD další omezení," dodává Jaroslav Koreš.

Opravy by podle mluvčího krajského úřadu Radka Šímy měly skončit nejpozději šestého prosince.

Na další omezení provozu si od středy musejí zvykat obyvatelé Nového Roudného. Po více než rok trvající rekonstrukci Plavské ulice, která se oproti původnímu plánu protáhla o tři měsíce, začala 8. července výstavba kruhového objezdu.

Ten vzbuzuje u obyvatel unavených dlouhými opravami velké diskuse. Jedni vidí jeho přínos ve zvýšení bezpečnosti v obci, druzí jej chápou jako další zbytečnou komplikaci. „Ve vsi je ve špičce velký provoz a lidé tu jezdí jako blázni, kruhový objezd by je tak snad mohl zbrzdit," myslí si jeden z místních obyvatel Václav Škabrada.

S novou stavbou naopak nesouhlasí majitel přilehlého obchodu Richard Kofroň. „Myslím si, že někdo na magistrátu dostal kružítko a rád ho používá. Jako majiteli obchodu, kterému dopravní omezení snižují tržby, se mi tohle neustálé protahování nelíbí." Podle něj navíc nový kruhový objezd ke zklidnění a zpomalení dopravy v obci výrazně nepomůže. „Objezd je v plánech nakreslený tak, že řidič jedoucí směrem do města stejně nebude muset přibrzdit," vysvětluje Richard Kofroň. Situace místní sice tíží, podle roudenského zastupitele Jaroslava Koreše s prodlužující se dobou oprav už ale na jakékoliv protesty rezignovali.

