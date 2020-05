Klíčová komunikace pro příjezd do Českých Budějovic od Roudného zavírá. Plavskou ulici a navazující silnici směrem k Novému Roudnému čeká náročná rekonstrukce od 19. května.

Jihočeský kraj, který akci připravil, chce podle radního Jiřího Švece komunikaci rozšířit na sedm a půl metru a mimo město i částečně narovnat a vést v nové trase. Stavební práce se chystají za úplné uzavírky. „Silnice je úzká a nebezpečná,“ vysvětluje hlavní důvody rekonstrukce komunikace Jiří Švec. Nejsou zde totiž výjimkou situace, kdy rychlost provozu řídí cyklista, za nímž se postupně vytváří kratší či delší kolona, protože na vozovce není dost místa k bezpečnému předjetí. Už míjení protijedoucích vozidel vyžaduje od řidičů zvýšenou opatrnost.

Město se podle náměstka primátora Viktora Lavičky zúčastní na investici novou cyklostezkou. A nyní také připravuje dodatek k projektu, aby se vylepšilo veřejné osvětlení nebo kanalizace na okraji města při druhé etapě prací.

Komunikace by měla v budoucnu sloužit i jako jedna z příjezdových tras do jihočeské metropole od budoucí dálnice D3.

Úpravy začnou za železničním přejezdem u Jižní zastávky u areálu policie. Práce by měly trvat do konce roku, uzavírka je povolena do 19. prosince. Jihočeský kraj se ale bude snažit, aby nová silnici byla dána do provozu co nejdříve.

Předpokládané objízdné trasy by pro vozidla do šesti tun a městskou hromadnou dopravu měly vést po místních komunikacích, musí ale nejdříve skončit uzavírka v ulici Mezi Tratěmi. Pro vozidla nad šest tun se zvažuje trasa Roudné – Nové Hodějovice – Novohradská. Je ale třeba také počítat s uzavírkou silnice v Nové Vsi a s omezením provozu mezi Roudným a Plavem.