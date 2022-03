Do Plavské ulice v jihočeské metropoli se vrátili stavbaři, aby dokončili vloni zahájenou rekonstrukci. Investice je společnou akcí Jihočeského kraje a Českých Budějovic, přerušena byla na dobu nutné zimní přestávky. Současné práce neomezují přístup k rodinným domům nebo k Malému jezu. Pracuje se v podstatě od železničního přejezdu u jižní zastávky po konec areálu Policie ČR. Úsek je ale zcela uzavřen, takže pro cestu od Římova nebo Roudného do Českých Budějovic je třeba volit jinou trasu. Práce v Plavské ulici by měly skončit v květnu.