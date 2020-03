Ještě v prvním pololetí letošního roku má začít rekonstrukce Plavské silnice. Její zvlněná krajnice a nedostatečná šíře jsou noční můrou všech řidičů nebo cyklistů, kteří tudy projíždějí mezi Českými Budějovicemi a Novým Roudným.

Jihočeský kraj připravuje podle radního Jiřího Švece celkovou rekonstrukci komunikace. Mimo město bude silnice i částečně narovnána a povede v nové trase. Stavební práce se chystají za úplné uzavírky. Předpokládané objízdné trasy by pro vozidla do šesti tun a městskou hromadnou dopravu měly vést po místních komunikacích. Pro vozidla nad šest tun se zvažuje trasa Roudné – Nové Hodějovice – Novohradská. Město se podle náměstka primátora Viktora Lavičky zúčastní na investici novou cyklostezkou. A nyní také připravuje dodatek k projektu, aby se vylepšilo veřejné osvětlení nebo kanalizace v lokalitě při druhé etapě prací. Viktor Lavička přitom vyzdvihuje, že každá cyklostezka spojující město s okolím je důležitá a v budoucnu by měly vést do všech hlavních směrů okolo jihočeské metropole.

Už jen necelé dva týdny mají stavební firmy na to, aby podaly nabídky do soutěže na rekonstrukci Plavské ulice mezi Českými Budějovicemi a Novým Roudným.

Silnice by se měla rozšířit a částečně napřímit. „Je úzká a nebezpečná,“ vysvětluje důvody rekonstrukce komunikace Jiří Švec.Vedle silnice má vzniknout samostatná cyklostezka. Nejsou zde totiž výjimkou situace, kdy rychlost provozu řídí cyklista, za nímž se postupně vytváří kratší či delší kolona, protože na vozovce není dost místa k bezpečnému předjetí. Už míjení protijedoucího osobního automobilu s autobusem nebo náklaďákem vyžaduje od obou řidičů zvýšenou opatrnost.

Podle Miroslavy Jindrové z nedalekého Rožnova se ale plno cyklistů Plavské raději vyhne. „Jezdím radši polní cestou podél Malše. Na Plavskou bych se na kole neodvážila,“ říká k aktuální situaci cyklistka a připojuje, že stezka už by navázala na část ve městě i v Roudném. Komunikace je frekventovaná hlavně proto, že slouží k příjezdu do jihočeské metropole pro řadu obyvatel Roudného či Vidova nebo třeba Římova.

Investici budou společně financovat Jihočeský kraj a město České Budějovice. Celkové náklady se očekávají zhruba 60 milionů korun, necelých 50 milionů by měl dát kraj. Skutečnou cenu však ukáže až výsledek výběrového řízení.

Úpravy začnou za železničním přejezdem u areálu policie a vylepšeny budou i autobusové zastávky. Rozšíření má činit sedm a půl metru. V následných etapách chce kraj upravit i další části komunikace směrem k Roudnému. Mohla by totiž tudy vést také jedna z tras od D3 do Budějovic.