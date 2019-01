České Budějovice – Abychom si mohli společenské radovánky užít, potřebujeme na parketu dobře vypadat a hlavně se dobře cítit. Dámy obzvlášť si dávají záležet.

Ale nejen ony mohou načerpat inspiraci od módní návrhářky Viktorije Morozovy, od které redaktorka Deníku vyzvídala, jaké letošní módní trendy budou.

Co se bude v zimě 2019 na plesech nosit?

Dámy zůstávají velmi elegantní a ženské. Kvalitní látky s tzv. 3D efekty (plastické krajky, korálky, výšivky). Ty se pokládají na jednoduché střihy, používají se průhledné a třpytivé materiály. Velmi in jsou odhalená záda. Takové šaty překvapí, protože zepředu jsou v kontrastus výstřihem na zádech spíše decentní, jednodušší. Druhým trendem jsou mašle, ty podporují ženskost a zdůrazní přednosti a zamaskují nedostatky postavy. Možná trochu překvapivě budeme vídat na plesech i overaly. Trošku extravagantnějším dámám, které se nebojí,v overalech zazáří na vysokých podpatcích. Zde je důležitý pas a dekolt. Pohodlnější overaly z běžného nošení nyní přešly i do společenské módy.

Krajky jsme vídali na plesech už v minulých letech. Ženskost a ornament tedy přetrvaly?

Jednoznačně. Zůstáváme krásné. Hitem jsou krajky všeho druhu a přetrvávají už roky. Sluší každé ženě, ať už zvolí odlehčenou francouzskou krajku nebo benátskou krajku s renesančními ornamenty nebo krajku, které se říká africká šňůra. Žádané je ruční vyšívání, korálky, třpyt.

Jaké uvidíme na parketu barvy?

Budou se objevovat přírodní pastelové odstíny různé pudrové, světle šedé, růžové, fialkové, kouřová hnědá. Zůstává in i červená, vínová a všechny odstíny modré, stejně jako stříbrná i zlatá, kterou už jsme vídali také v předchozích sezonách.

Objeví se něco, co nás vyloženě překvapí? Zatím to vypadá, že dámy budou moci vynést i šaty, které pořídily vloni, protože trend se zásadně nemění.

Nově přichází dvoudílné šaty, dva v jednom. Základem jsou kratší šaty a doplněné o dlouhé sukně, často průhledné nebo vpředu otevřené. Také se letos nosí sukně a top.

Jaké šaty u vás letos šijí českobudějovické dámy?

Ženy se dnes nebojí experimentovat. Vyhledávají kvalitní, slušivé a pohodlné oblečení. A i u nás vedou krajky. Pokud dámy nejdou na akci ve stejném městě, stačí jim jedny šaty na sezonu. Občas přešíváme i starší modely, zvlášť, když jsou z luxusních látek. Žádané je i půjčování šatů.

Jaké jsou letošní plesové trendy pro pány?

Kromě obleků mohou pánové vyrazit na ples i v kalhotách a v košili. Hlavně mladší generace se nebojí experimentovat, takže i zajímavé barevné kombinace. Stále jsou in úzké vypasované košile, odlehčená saka, límečky jsou spíše užší a kratší. Menší a užší jsou i fazóny, rukávy a nohavice také spíše kratší.

Jaké děláme při oblékání na plesy největší chyby?

Největším prohřeškem je vybrat nevhodný střih, který neodpovídá postavě. Přitom každá postava má něco, co lze zdůraznit a naopak potlačit tak, aby šaty slušely. A podobné je to s barvami. Je potřeba vybírat s ohledem na barvu vlasů, pleti a očí. A silnější postavy by se neměly oblékat do světlých odstínů.