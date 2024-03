Pohled do života pěstounských rodin podruhé – dokumentární cyklus Plné hnízdo má nové díly. První se věnuje rodině z jižních Čech.

Dokument o životě jihočeské pěstounské rodiny můžete vidět v pondělí 4. března od 22.10 h na ČT1. | Foto: Česká televize - Radek Miča

Tvůrci druhé série úspěšného dokumentárního cyklu Plné hnízdo i tentokrát představí vybrané pěstounské rodiny z nejrůznějších regionů České republiky. Nových čtrnáct dílů od režisérů Lindy Kallistové Jablonské, Ivany Pauerové Miloševič, Martina Páva a Adama Oľhy se bude ve vysílání ČT1 objevovat od 4. března po 22. hodině. V úvodní epizodě navštíví dokumentaristé pěstounskou rodinu z Jihočeského kraje.

„Pěstounem se člověk stane, když přijme cizí dítě za vlastní a vychovává ho. O tom, že to občas není jednoduché, ale rozhodně to stojí za to, budeme vyprávět v druhé řadě Plného hnízda. Společně s renomovanými psychology, terapeuty a dalšími odborníky na pěstounství, rodičovství a život jako takový, ukážeme, jak překonat jakýkoliv problém a najít cestu i z toho nejtemnějšího lesa,“ slibuje kreativní producentka Jiřina Budíková.