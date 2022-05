Krytá českobudějovická plovárna bude uzavřena od doby otevření letní plovárny a v provozní přestávce čeká krytou plovárnu průzkum střechy, protože se připravuje její oprava.

Ceny zvýší i v Týně

Návštěvníci si o nadcházející sezoně připlatí i v Týně nad Vltavou. Zhruba o 10% oproti loňsku. Důvodem je hlavně zdražení energií. Dospělí zaplatí za celodenní vstup 100 korun, děti od 4 do 15 let pak 80 korun. V plánu zde mají pro sezonu nakoupit nové slunečníky, které si zákazníci mohou půjčovat. Aktuálně se podle správce koupaliště Jaromíra Kršky provádí odzimování bazénu. Bazén se vypustil, vyčistil a zase napustil. "Teď se bude kontrolovat voda," uvedl v úterý pro Deník Jaromír Krška. Také se budou čistit tři skluzavky, tobogan a v zázemí se provádí generální úklid. "Otevření závisí na počasí," zmínil Jaromír Krška a doplnil, že vloni zde otevírali 3. června.

V Hluboké nad Vltavou počítají s otevřením do půlky června. Podle správce koupaliště Romana Rákosníka je to obvyklý čas. "Záleží na počasí," poukázal na hlavní podmínku Roman Rákosník. Cena se zvedat nebude, dospělí zaplatí opět 100 korun a děti do 6 let 10 korun a od 6 do 15 let 50 korun za celodenní vstupné, které umožňuje třeba i odchod z plovárny a návrat zpět. Celosezonní permanentka stojí dospělého 500 a dítě 200 korun.

V Horní Stropnici tradičně zdarma

V Horní Stropnici plánují otevření letní plovárny začátkem června. Koncem května se podle Pavla Zifčáka, správce majetku, chystá čištění bazénu. Vstup na plovárnu je tradičně volný.

Před prázdninami, koncem června, by měli otevřít v Olešníku. "Bude záležet na tom, jaké bude počasí," konstatoval starosta Milan Kotýnek a doplnil, že ceny za vstup zůstanou stejné jako vloni. Dospělí zaplatí 100 korun za osobu, děti 50 korun za osobu za celodenní vstupné.