Plovárny na Českobudějovicku většinou zvedly ceny za vstup, v Horní Stropnici se však stále můžete vykoupat zadarmo. V plné sezoně už jsou o prázdninách plovárny. Na Budějovicku můžete navštívit areál zaměřený spíše na brouzdání i důkladnou vodní plochu v Olešníku. Většina plováren před sezonou zdražila. U dospělých v řádu několika desítek korun. Pro děti, seniory nebo rodiny bývá ale vstupné se slevou.

Letní plovárna v Českých Budějovicích. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Mezi prvními otevřela 27. května letní plovárna na Sokolském ostrově v Českých Budějovicích. Areál, který navazuje na krytou plovárnu, patří pod městská Sportovní zařízení České Budějovice. Kapacita plovárny je 980 osob a celodenní vstupné pro dospělého stojí 130 korun - o 30 korun více než loni, na tři hodiny pak 100 korun, se slevou mají vstup abonenti, kteří dají jen 100 korun za celý den a 80 korun za tři hodiny. Děti do tří let mají vstup zdarma.

Otevírací doba je od 9.30 do 20 hodin. K hlavním atrakcím patří velká skluzavka. Občerstvení nabízí 0,5 l Platanu 11 za 40 korun, z nealko nápojů malinovku nebo kofolu a za 0,5 l zaplatíte 40 korun a nealkoholické pivo 0,5 l stojí 45 korun. Smažák s hranolky vyjde na 145 korun a stripsy s hranolky také 145 korun. Ohledně parkování je ale nutné počítat s tím, že místo přímo u plovárny získáte spíše náhodou ale v blízkosti je v krátké vzdálenosti několik parkovacích domů nebo záchytných parkovišť.

V Týně vloni řádila průtrž

V Týně nad Vltavou loni začátek hlavní sezony rozvrátil přívalový déšť, který poničil město a zaplavil i plovárnu. Před rokem se musel vypustit a vyčistit bazén. Rozbitá byla dlažba. Živel řádil i ve strojovně. Zaplavení vyřadilo z provozu čerpadla a opravené motory po několika změnách termínů byly dodány až po polovině července.

Celodenní vstupné pro dospělého stojí 110 korun - loni to byla rovná stovka, dopolední 65 a odpolední 90 korun. Děti do jednoho metru mají vstup zdarma, větší děti do 15 let pak zaplatí za celodenní vstup 85 korun. V Týně mají i celodenní rodinné vstupné, které vyjde na 300 korun.

Plovárna v Týně nad Vltavou.Zdroj: Deník/Hana Svítilová

První větší návštěvy zaznamenali v Týně při velmi teplých dnech v závěru června. Vrcholem je ale prázdninový čas, zmínila Martina Gutwirthová z občerstvení na plovárně. Pivo Platan 10 dostanele 0,5 l za 45 korun, pikador za 35 korun a malinovku za 40 korun.

Olešník

Oblíbený velký bazén se nachází v Olešníku a jezdí sem ze širokého okolí. Otevřeno je od 10 do 20 hodin, ale při špatném počasí je možná úprava otevírací doby. Dospělí za celý den dají 120 korun, o 20 víc než loni. Děti a senioři pak 60 korun a děti do 3 let jsou zdarma. Permanentky nabízí 15 vstupů pro dospělé za 1200 a pro děti za 600, sleva je každý den po 18. hodině.

V občerstvení nabízejí Březí kozu ležák 0,5 l za 58 korun nealko pivo, kofolu nebo malinovku za 50 korun 0,5 l. S nástupem hlavní sezony rozšířili podle provozovatele občerstvení Michaela Holobírka nabídku občerstvení také o řízek, guláš nebo polévky či burger z trhaného vepřového masa.

Horní Stropnice

Oblíbenou plovárnu najdou příznivci koupání v Horní Stropnici. Před lety se rekonstruovala s pomocí dotací a od té doby je stále vstup zdarma. Podle nájemkyně areálu Šárky Pilečkové je nejvíce plno o víkendech, otevřeno je od 10 do 20 hodin. „Když neleje,“ upozorňuje s úsměvem na možnou úpravu podle aktuálního počasí.

Budvar 10 stojí 0,5 l rovných 40 korun, 0,55 l kofoly vyjde také na 40 korun. Za smažák v housce zde zaplatí host 80 korun a od 130 korun pak vyjdou klasická jídla.

Plovárny a koupaliště na Českobudějovicku. Na snímku Horní Stropnice.Zdroj: Deník/Edwin Otta

Na Českobudějovicku ještě další příležitosti ke koupání nabízí třeba plovárny v Borovanech a Hluboké nad Vltavou nebo ve Zlivi rekreační rybník Mydlák.