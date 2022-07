V Českých Budějovicích mají návštěvníci k dispozici velký bazén i brouzdaliště nebo velké skluzavky. Před letošní sezonou se upravoval ceník, protože rostou náklady. Dospělí místo 80 korun za celodenní vstupné zaplatí rovných 100 korun, abonenti nově dají 80 korun místo 70 a rodinné vstupné bude činit 290 korun místo 200 korun. Například v roce 2018, který nabídl mimořádně příznivé počasí, navštívilo českobudějovickou plovárnu na 45 000 lidí.

V Českých Budějovicích na městské letní plovárně na Sokolském ostrově čepovaný Platan 11°, 0,5 l stojí 40 Kč, čepovaná malinovka 0,5 l pak 35 Kč, pikador 30 Kč a kebab na ledovém salátě 125 Kč. "Číslo jedna jsou hranolky a pikador," jmenuje favority mezi občerstvením provozovatel Ladislav Bendula a připojuje, že zde vaří i další jídla a nabízejí i zeleninové saláty, kuřecí řízečky, bagety nebo nanuky. "Nejlevnější nanuk máme za dvacet korun," doplnil Ladislav Bendula.

Otáčko naruby: Zahorčice jsou letos plné čertů a andělů

Ceny zvýšili i v Týně

Návštěvníci si o letošní sezoně připlatí i v Týně nad Vltavou. Zhruba o 10% oproti loňsku. Důvodem je hlavně zdražení energií. Dospělí zaplatí za celodenní vstup 100 korun, děti od 4 do 15 let pak 80 korun. Koupaliště otevřeli v červnu, ale není jisté, jak prázdninový provoz ovlivní deště na konci června.

V Hluboké nad Vltavou otevřeli v půlce června. Podle správce koupaliště Romana Rákosníka je to obvyklý čas. "Záleží na počasí," poukázal na hlavní podmínku Roman Rákosník. Cena se nezvedala, dospělí zaplatí opět 100 korun a děti do 6 let 10 korun a od 6 do 15 let 50 korun za celodenní vstupné, které umožňuje třeba i odchod z plovárny a návrat zpět. Celosezonní permanentka stojí dospělého 500 a dítě 200 korun.

V Hluboké nad Vltavou na městském koupališti se podle správce Romana Rákosníka mísí turisté s obyvateli města. "Z hlubockých chodí hlavně děti," zmínil Roman Rákosník. Z jídel je v nabídce třeba párek v rohlíku za 30 Kč, nebo pizza za 150 Kč. Pivo v plechovce vyjde 12° na 40 Kč a 10° na 35 Kč.

Při požáru haly v Borovanech uhynulo přes tisíc krůťat

V Horní Stropnici tradičně zdarma

V Horní Stropnici otevřeli také v půli června. Vstup na plovárnu je tradičně volný. V Horní Stropnici vyjdou na obecním koupališti hlavní jídla jako smažený sýr s bramborem či kuřecí nebo vepřový řízek s hranolky podle provozovatele restaurace Radka Pilečka ml. průměrně na 130 Kč. Čepovaný Budvar 10° vyjde 0,5 l na 35 Kč a 12°na 45 Kč. Čepovaná kofola stojí 0,5 l 40 Kč, párky i utopence mají za 45 Kč a langoše nebo burger v housce za 65 Kč.

Koncem června otevřeli v Olešníku. Podle starosty Milana Kotýnka ceny za vstup zůstaly stejné jako vloni. Dospělí zaplatí 100 korun za osobu, děti 50 korun za osobu za celodenní vstupné. V Olešníku na obecním koupališti dostanete polévku, řízek s hranolky i zmrzlinu. Čepují zde například pivo Březí koza 11°, 0,5 l za 50 Kč, za cider Kingswood zaplatí zákazník 55 Kč za 0,5 l a Birell Pomelogrep, také čepovaný, vyjde 0,5 l na 45 Kč. Podle provozovatele občerstvení Michaela Holobírka z nealko nápojů malinovka stojí 0,5 l 45 Kč. Smažený řízek kuřecí i vepřový s hranolky pořídíte za 130 korun, pikador za 35 korun, polévku za 50 korun a nabízejí i langoše nebo 14 druhů kopečkové zmrzliny.