Obchodní akademii Písek navštívil plukovník Eduard Stehlík, jehož jméno se v těchto dnech nejvíce skloňuje s jeho odchodem z funkce ředitele odboru pro válečné veterány. „Přijde chvíle, kdy si člověk řekne, že musí odejít, aby si nepřestal vážit sám sebe,“ komentoval svůj odchod z místa, kde podle jeho slov čelil systematické šikaně.

Plukovník Eduard Stehlík besedoval se studenty písecké obchodní akademie. | Foto: Deník/ Lucie Kotrbová

Plukovník vzpomenul také loňský útok v Afghánistánu, při kterém padli tři čeští vojáci, z nichž jeden byl Jihočech. Ocenil, jak se k události postavilo město Hluboká nad Vltavou, odkud voják Kamil Beneš byl. „Na školu, kam chodil jako dítě, umístili pamětní desku. Na tom, co se stalo, to bohužel nic nezmění, ale je to správné gesto. Takhle by to mělo být,“ zmínil voják a vojenský historik.