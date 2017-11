Po 17. listopadu 1989 roznášela letáky a lepila je na lampy

České Budějovice – Když probíhala sametová revoluce, byla Monika Vrhelová na začátku prváku vysoké školy v Českých Budějovicích.

Dopis od zmláceného studenta Jana Vyhnálka z Prahy a studentů VŠ České Budějovice.Foto: Deník/ Anna Zemanová

„O politiku jsem se nezajímala, jako skoro každý, kdo nechtěl být komunista.“ Když v pondělí 20.11. přišla do školy, neučilo se. „Škola byla vzhůru nohama.“ Stávkující studenti se v té době scházeli v areálu školy, kde stáli v mrazu a poslouchali proslovy starších angažovaných studentů. Velmi rychle se založil stávkový výbor, kde se tvořily a tiskly letáky. „Já je s kolegy roznášela a lepila na sloupy veřejného osvětlení, a všude kam se jen dalo.“



BÁLI SE DÁT PAPÍRY

Dnes se řekne „tiskly se letáky,“ ale to prý nebylo tak jednoduché. Psaly se přes kopírák na stroji a nebo se tiskly na prvních jehličkových tiskárnách, které byly k dispozici. „Ptali jsme se na stávkovém výboru, jak můžeme pomoci. Starší spolužáci nás „bažanty“ tedy poslali do výpočetního střediska pro papíry do tiskárny. Tam nás posadili do zasedací síně a vysvětlovali důvody, proč nám papír nedají. A nedali. Chápu to, báli se.“



Bylo to v prvním týdnu po revolučním pátku. Nebylo vůbec nic jisté. „Mohly na nás vyjet tanky a nebo nás všechny pozavírat. Byli jsme studenti, nedomýšleli jsme do konce. Zato generace našich rodičů byla velmi opatrná. Měli strach. Oni již tu euforii zažili v roce 1968, kdy na ně ty tanky opravdu vyjely. A pak nastala krutá 70. léta utahování komunismu. Zažili to ohromné zklamání, my ne. Právě proto rozjeli revoluci právě studenti, kteří se nebáli.“