O potřebě obchvatu se v Lišově mluví už dlouhých 40 let. Projektovat se začal až v roce 2013. "Pro nás jsou to takové druhé Vánoce. Každý, kdo jezdí z Třeboně nebo Hradce do Budějovic do práce nebo školy, dobře ví, co to je za očistec projet Lišovem. Zvlášť když například popeláři svážejí odpad nebo se stane nějaká nehoda," zdůvodnil nezbytnost silnice starosta Lišova Jiří Švec a dodal, že poslední dopravní měření na průtahu městem se uskutečnilo v roce 2020. Podle jeho závěrů denně projede Lišovem 14 až 16 tisíc aut, z toho je až dva tisíce těžkých vozidel, například autobusů nebo kamionů.

Stavbu obchvatu většina obyvatel Lišova vítá. Někteří podnikatelé, kteří mají své provozovny u rušné silnice, se ale po dokončení obchvatu obávají úbytku zákazníků. "Je pravda, že často u nás zastavili lidé, kteří jeli okolo a zrovna něco potřebovali. Doufejme, že jsme na trhu tak dlouho, že se nás to příliš nedotkne. Budeme možná muset dávat víc inzerátů a peněz do reklamy. Na druhou stranu, tady když v létě mají přejít děti nebo starší lidé, tak je to občas i o život," řekl jednatel prodejny stavebnin Radim Irmiš, který podle svých slov doufá, že se z Lišova s utlumením dopravy nestane vesnice.

Nový obchvat se napojí na čtyřpruhovou silnici I/34 vedoucí od Českých Budějovic v místě u Klaudy, kde vznikne mimoúrovňová křižovatka. Silnice obejde Lišov z jihu a Štěpánovice ze severní strany. Na trase vznikne i přes 70 metrů dlouhý most přes Miletínský potok, ekodukt s lesní cestou a zhruba uprostřed i druhá mimoúrovňová křižovatka, která napojí Lišov a Štěpánovice. Přeložka bude končit u Vranína, kde se vrátí na současnou komunikaci.

Obchvat za 964 milionů korun bez DPH postaví firma M - SILNICE. První řidiči by po něm měli projet podzim roku 2025.