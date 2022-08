Může se hodit:

- Výstava Země živitelka se uskuteční od čtvrtka 25. do úterý 30. srpna. Otevřeno bude od čtvrtka do pondělí od 9 do 18 hodin, v úterý od 9 do 17 hodin.

- Vstupenky je možné zakoupit přímo na místě nebo přes internet. Základní vstupné stojí 200 korun, při koupi lístku online na www.zemezivitelka.cz návštěvníci zaplatí 160 korun, zlevněné vstupné vyjde na 120 korun, při online koupi 100 korun.

- Parkovat bude možné buď před hlavní bránou výstaviště, zadní bránou u Tesca, nebo na náplavce pod Dlouhým mostem. Řidiči osobního automobilu zaplatí za celodenní parkovné 180 korun, motorkáři 90 a řidiči autobusu 350 korun.

Na agrosalonu má každý rok premiéru řada strojů a technologií. Návštěvníci se můžou těšit na letošní novinky, včetně dvou exkluzivních výstavních premiér strojů takzvaného precizního zemědělství. Všechno to jsou stroje, které pomáhají zlepšovat stav půdy, podporovat biodiverzitu či zadržovat vodu v krajině. Chybět nebude výstava norických koní, soutěž v rychlostní střiži ovcí a bohatý kulturní program.

Přípravy na Zemi živitelku jsou v plném proudu. Vrací se Jihočeská beef show