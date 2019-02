Českobudějovicko - Dětským smíchem znovu ožila bývalá škola v Libníči. Poté, co tady před lety přestala fungovat základní škola a vloni kvůli ekonomickým potížím ukončila svou činnost soukromá mateřinka Zahrádka, zřídila obec vlastní mateřskou školu. Její kapacita je naplněna, docházejí sem nejen děti z Libníče, ale také z Hůr, Jivna, Borku nebo Nemanic.

Veselo bývá v Mateřské škole v Libníči, která v budově bývalé školy funguje teprve pár měsíců. | Foto: Deník/Martin Tröster

Starosta obce Miroslav Třeštík připomněl, že k myšlence vzniku obecní školky Libníčské přivedla i snaha zachránit objekt bývalé školy. „Budova chátrala a přemýšleli jsme, jak ji dál využít. Mateřská škola se nám jevila jako ideální řešení, zvlášť v době, kdy tu přestala fungovat soukromá školka," zmínil starosta.

Před otevřením školky bylo třeba rozšířit umývárnu a záchody, upravit výdejnu jídel tak, aby odpovídala hygienickým normám, a upravit rozvody elektřiny nebo vody.

„Všechny prostory jsme také nově vymalovali," doplnila ředitelka školky Ilona Djurov a upřesnila, že děti, o jejichž zábavu i vzdělání se kromě ředitelky stará také učitelka Adéla Maliňáková a provozní pracovnice Eva Pouzarová, mají k dispozici dvě třídy.

Na zvelebení dál čeká plášť budovy a také její první patro. Obec už proto požádala o dotaci na opravu střechy a zateplení stropů.

„V dalších etapách by přišla na řadu výměna oken a oprava fasády," popsal Miroslav Třeštík a naznačil, že v prvním patře objektu by mohla najít zázemí komunitní centra, Libníčští uvažují také o tom, že sem přesunou obecní úřad.

Kolik stojí provozZastupitelé v Libníči schválili pro rok 2016 na provoz mateřské školy neinvestiční příspěvek ve výši 350 tisíc korun. Očekávají, že od okolních obcí by mohli dostat na provoz formou neinvestičních příspěvků okolo 200 tisíc korun, a to v závislosti na počtu „přespolních" dětí.

Ačkoliv v Libníči předpokládají, že dětí předškolního věku v dalších letech přibude, o rozšíření kapacity mateřské školy zatím neuvažují. A to i s ohledem na zamýšlený vznik mateřinky v nedalekých Hůrách.

Podle starosty Hůr Jiřího Borovky už má obec zpracovaný projekt, tento měsíc by se Hůrečtí měli dozvědět, zda uspěli s žádostí o dotaci. „Nemáme v plánu rekonstruovat některou z obecních budov, ale postavit nový objekt na místě současné požární zbrojnice. Ten je v nevyhovujícím technickém stavu, proto chceme zbrojnici přesunout," vysvětlil starosta.

V hůrecké mateřské škole by bylo místo pro 24 dětí. „Místním by to hodně pomohlo, dětí předškolního věku je tu dost a rodiče často mají problém potomky umístit v okolních mateřských školkách," zmínil Jiří Borovka.

Náklady na vznik mateřinky odhaduje na 10 milionů korun, formou dotace by obec mohla získat 80 procent z této částky. „Pokud dotační peníze skutečně získáme, chceme školku otevřít 1. ledna příštího roku," prozradil Jiří Borovka.

Vlastní školku by rádi nově vybudovali i v Plavu. Zatím ale obec podle starostky Oldřišky Ribolové pouze schválila záměr. „Zda se do stavby pustíme, záleží na tom, jestli se nám podaří získat dotace, o které bychom příští rok chtěli požádat. Nejprve si ale musíme udělat ekonomickou analýzu, průzkum zájmu mezi rodiči a získat kladné stanovisko od krajského úřadu," řekla Oldřiška Ribolová.

Podle předběžných odhadů by se plavská školka mohla hodit přibližně deseti až patnácti místním dětem, obec plánuje nabídnout volné kapacity i rodičům z okolních obcí.