Novým neuvolněným radním se stal Jaroslav Berka (ANO). Členy kontrolního výboru zastupitelé odhlasovali Viktora Lavičku (ANO) a Tomáše Kubína (ANO), Františka Konečného (nezařazený) odvolali.

Jaroslav Berka (ANO) uvedl, že se svým zvolením souhlasí. „Druhým volebním obdobím jsem zastupitel, pracuji v Budějovickém Budvaru, mám vystudovanou dopravní průmyslovku, tak doufám, že i po dopravní stránce budu přínosem,“ zmínil s tím, že je i předsedou sportovní komise. Současně požádal i o podporu opozice.

Michal Šebek (ODS) mu vyslovil tichou morální podporu. „Osobně mu přeji, aby to bral jako další stupínek a aby ho to vyprovokovalo k tomu, aby o sobě dával více vědět a sdílel své názory,“ podotkl.

Dva měsíce mlčí

Jan Piskač (Piráti) komentoval rekonstrukci vlády na budějovické radnici z karantény. Podle jeho slov se koalice snaží takové kroky popisovat jen jako kosmetické úpravu nezasluhující širší diskusi. „Důvody zeštíhlování počtu uvolněných zastupitelů nejsou kosmetickou změnou, je to signál personálního nedostatku,“ poznamenal s tím, že považuje za důležité hlavně příčinu, proč k tomu dochází.

Schází mu jasná prezentace občanům. „Dva měsíce k tomu mlčíte, neskutečnou tezi pronesl zastupitel Klein, že někdy je lépe počkat, rozmyslet se a věci se mezitím vyřeší sami,“ upozornil Piskač. Jediný, kdo reagoval činem, byl Viktor Lavička (ANO). Byť odůvodnění v rezignaci považuje Piskač za absurdní. „Není si vědom právního ani mravního pochybení,“ dodal s tím, že mlčení je signál pro voliče, jak se v otázkách mravního pochybení koalice chová a vypovídá to, jak se na radnici vládne. „Asi stačí jen diskuse v kuloálech,“ míní Piskač.

Petr Braný (KSČM) řekl stručně, že Berka nemá černobílé vidění světa. „Je ochoten diskutovat a věci ověřovat. Pozitivně vidím, že místo náměstka nebude obsazeno,“ sdělil.

Nechodil na jednání

Podporu Berkovi vyjádřil i František Konečný (nyní nezařazený), který po sedmi letech vystoupil z klubu ANO. Zajímal se ale, proč se Petr Kolář (ANO) vzdává místa v kontrolním výboru. „Najednou se vzdává, aby místo něj mohl nastoupit pan Lavička, není to divné?“ To vysvětlil primátor Jiří Svoboda (ANO). „Jednání kontrolního výboru se účastnil pouze v mizivém procentu za poslední rok a půl. My jsme ho vyzvali, aby zlepšil docházku a on tak neučinil. Místo bylo vyjednáno pro hnutí ANO,“ konstatoval, že se členové shodli na Viktorovi Lavičkovi.

Michala Šebka (ANO) mrzí, že Lavička má tu ambici být znovu ve funkci i z morálního hlediska. „Minulé zastupitelstvo vyvolalo jeho odchod, toho jako občan mohu litovat, že se chce znovu ukazovat. Někdy je méně více,“ míní.

Významnější posty

Obsazování míst v komisích a výborech považuje za věc cti Jan Piskač (Piráti). „Je to významná záležitost, jelikož jde o neplacená nebo jen symbolicky honorovaná místa, kde se člověk snaží ve volné čase vydávat energii za společné věci obce. V takových pozicích by měli být lidé bez poskvrny. Mladší a méně okoralí členové našeho shromáždění by k tomu měli přistupovat takovým způsobem,“ reagoval s tím, že by Viktor Lavička neměl nahrazovat Petra Koláře z tohoto důvodu a vyzval ho ke vzdání nominace na člena kontrolního výboru.

Ovlivňovalo to i rodinu

Do diskuse se zapojil i často zmiňovaný Viktor Lavička (ANO). „Jsou tu podsouvané věci, které nejsou pravda. Koalice mě nedotlačila k rezignaci. Sám jsem primátorovi oznámil rezignaci na post náměstka. Nebylo to z toho důvodu, že bych se cítil vinen,“ řekl s tím, že události kolem toho dopadaly i na jeho rodinu. „Kamarádi mých dětí se jich ptali, jestli táta něco ukradl. Protože se morálka skloňovala i v novinách. Tak jsem se rozhodl, že toto nemám zapotřebí,“ vysvětlil Lavička.

Podle jeho slov odvedl určitou práci, věci se vysvětlily. „Jestli jsou tam nějaké pochybnosti, tak prosím, ať je někdo doloží,“ vyzval zastupitelstvo. Práci ve výboru a komisích už zná z dřívějška ze sportovní a školské komise. „Mám bohaté zkušenosti, nejsem si vědom toho, že jde o tak výrazný prvek, aby zasahoval do fungování některých struktur. Jde o poradní orgán rady či zastupitelstva, ve finančním výboru jsou i nepolitici,“ uvedl s tím, že proto se nevzdá nominace na členství.

Střet zájmů

Jan Michl (ANO) jako člen rady Dopravního podniku města ČB řekl, že dozorčí rada v této záležitosti neshledala žádný střet zájmů v době působení Lavičky v podniku. „Rada s tím souhlasila,“ sdělil plénu. Tato informace rozhořčila Michala Šebka (ODS). „Dozorčí rada se vůbec nezabývala střetem zájmů, protože jí to nepřísluší. Nebylo to tam,“ oponoval s tím, že řešila jen jestli ze strany dopravního podniku nedošlo v této věci k pochybení. „Ukázalo se, že pan Lavička měl další DPP, když pracoval v dopravním podniku, to jsou věci, které se tam řešili,“ doplnil Šebek. „Takovým lidem se na ministerstvu říká korek, protože vždycky někde vyplavou,“ uvedl.

Zuzana Kudláčková a Jan Piskač (Piráti) upozornili, že doufají, že Viktor Lavička jako člen kontrolního výboru nebude řešit svůj vlastní případ. František Konečný (nezařazený) dodal, že za léta v zastupitelstvu nezaznamenal žádného člena, který by se nechal zaměstnat či řídil dopravní podnik. „Hledal jsem podobný případ i v republice a nenašel jsem, je to obrovský precedens. Pan Lavička je veřejný politik a měl by zveřejnit projekty, které v podniku měl,“ přednesl Konečný.