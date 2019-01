Novohradsko – Lidé na Novohradsku sčítají škody po silném sobotním krupobití.

Oči pro pláč zůstaly po sobotním odpoledni zahrádkářům na Novohradsku. Krátce před 17. hodinou zasáhlo lokalitu nezvykle silné krupobití, které za pár minut zničilo značnou část letošní úrody ovoce. Jiné větší materiální škody naštěstí nezpůsobilo, ale místní lidé jsou z toho přesto v šoku. Třeba dobrovolný hasič Jiří Matějka z Údolí u Nových Hradů dosud nic podobného nezažil.„Byl to šupec. Nejdřív spadlo pár kapek a pak to přišlo. Najednou byla zničeho nic během pěti minut na silnici pěticentimetrová vrstva. Kroupy byly velké jako nehet od malíčku. Odnesly to hlavně květy na stromech, všechno to šlo dolů. Rostliny jsou také zničené a pomlácené," zoufá si Jiří Matějka a dodává, že celá spoušť trvala maximálně deset minut.

To potvrdil i Zdeněk Malinka z Jakule u Nových Hradů, majitel tamního penzionu Kamínek. Také on byl nenadálou živelnou pohromou dost zaskočen. „Když jsem ty kroupy měřil, tak největší měla skoro tři centimetry. Nikdy jsem nic podobného neviděl. Třešně, jablka, to šlo všechno k zemi, takže z úrody nic nebude. Možná budou trochu pomlácená i auta," popisuje Zdeněk Malinka.

Podle Martina Modlitby z budějovického hydrometeorologického ústavu vydrží deštivé počasí na jihu Čech místy zřejmě až konce týdne. A to i přes poměrně vysoké denní teploty , které se budou pohybovat kolem 20 stupňů. „V pondělí očekáváme oblačno až zataženo, místy občasný déšť nebo přeháňky. Během dne dojde k ubývání oblačnosti a srážek. Nejvyšší teploty budou od čtrnácti do osmnácti stupňů," nastínil Martin Modlitba.