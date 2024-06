Počasí jak na houpačce jde v neděli odpoledne Jihočeským krajem. Chvílemi se ukazuje slunce, chvílemi se žene silný déšť i bouřky. Jedna z průtrží po poledni v Českých Budějovicích vytvořila lagunu na nedávno postavené kruhové křižovatce v Branišovské ulici.

Silný déšť vytvořil lagunu v Branišovské ulici. | Foto: Deník/Edwin Otta

Křižovatka s ulicí Milady Horákové byla brzo odpoledne nějaký čas neprůjezdná, a to ve směru do ulice Milady Horákové a v Branišovské směrem na Dubné. Vjezdu zamezovala vozidla městské policie a zasahovali zde hasiči, kteří se snažili uvolnit kanálové vpusti.

Z polí směrem ke Švábovu hrádku ale ještě kolem 15. hodiny stále přitékala další voda, která vytvořila v příkopu u cesty regulérní potok. Voda se po průtrži nakrátko držela také v křižovatce u výstaviště.

V Českých Budějovicích naměřili meteorologové na stanici v Rožnově za dvě hodiny kolem poledne přibližně 15 mm srážek, každý milimetr vodního sloupce znamená litr na metr čtvereční. Při dešti, který zaplavil křižovatku v Branišovké, to bylo kolem 10 mm. Od 7. do 16. hodiny to bylo celkem 18,1 mm. Ale Markéta Augustinová z českobudějovické pobočky ČHMÚ připustila, že na západě města kolem Branišovské ulice mohly být srážky ještě intenzivnější.

Přívaly vody vytvořily dravý potok i z nepatrného potůčku, kterého si běžně řidiči ani nevšimnou na kruháči u Litvínovic při cestě z Českého Krumlova do Českých Budějovic. Tentokrát mohli vedle silnice pozorovat, jak se voda rozlila do šířky několika metrů a skoro jejímu rychlému proudu nestačilo koryto.

V neděli pršelo více v severní části kraje, oproti pátku a sobotě. Při nedělních průtržích zaznamenali meteorologové v Bechyni za 20 minur srážky o úhrnu 17 mm vodního sloupce a v Táboře 15 mm. Na Orlíku od 7. do 16. hodiny 12 mm. Ale řeky už se v jižních Čechách držely odpoledne v neděli pod 1. stupněm povodňové aktivity.

Podle jihočeských meteorologů má být počasí nedělního odpoledne a večera převážně oblačné. Na většině území se nevyhneme přeháňkám, místy bouřkám. „Lokálně půjde i o intenzívnější srážky. Během bouřek je možnost přívalových srážek a menších krup," uvedla Markéta Augustinová. Nejvyšší denní teploty se budou držet poměrně vysoko mezi 19 a 22 °C.

V noci na pondělí bude dál oblačno až zataženo, místy přeháňky, ojediněle i bouřky. Nejnižší noční teploty budou 14 až 11 °C. Počasí v podobném duchu bude pokračovat i v pondělí. Bude zataženo až oblačno, na většině území občasný déšť nebo přeháňky, místy bouřky. Večer budou srážky slábnout s vidinou následujících polojasných i slunečných dnů.