Středeční ráno bylo hodně studené, přineslo i náledí a zmrazky. Teploty se v jižních Čechách pohybovaly průměrně okolo -5 stupňů.

Jak upozornil budějovický meteorolog František Vavruška, nejchladněji bylo ve vyšších polohách, na hřebenech Šumavy, kde naměřili -10 stupňů. Mrazivé noci nás podle meteorologů čekají minimálně do příští středy a na některých místech se teploty nedostanou nad nulu ani přes den. Víc nového sněhu by mělo napadnout v sobotu. Do té doby se budou vyskytovat sněhové přeháňky. Středeční chladné ráno v Budějovicích.Zdroj: Deník/Markéta Trubková

Zhoršené počasí přineslo přes noc v Jihočeském kraji jediný zásah jihočeských hasičů, a to u sypače nakloněného do příkopu u Žimutic před 5. hodinou. „Sypač jsme nejdříve zajistili dvěma navijáky proti dalšímu pohybu a vyprošťovacími auty ho pak vytáhli,“ uvedli hasiči na síti X.

Ráno se staly nehody u Choustníku a Hlavatců na Táborsku. Tam se střetla dvě auta, nehoda byla se zraněním. U Vyššího Brodu havarovala dvě auta, zraněn nebyl nikdo.