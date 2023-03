Sněhové podmínky jsou stále výborné, což je dobrá zpráva hlavně pro příznivce zimy z Českokrumlovska a Budějovicka, kteří mají příští týden jarní prázdniny. A ač mají mnozí březen spojený s jarem, ten patří pro lyžaře požitkáře k nejoblíbenější části lyžařské sezóny. Dopoledne si nejen na Hochfichtu užijí lyžování na upravených sjezdovkách, odpoledne, kdy sníh už měkne a sluneční paprsky krásně hřejí, není nic lepšího, než relaxovat na terase a opalovat se na horském slunci. „V sobotu se na Hochfichtu vrátíme se zpátky do minulosti a užijeme si v retro lyžařském oblečení, které jsme nosili před dvaceti i více lety. Každý, kdo k nám dorazí v retro oblečení, obdrží zvýhodněný skipas,“ zve na akci Gerald Paschinger, ředitel skiareálu Hochficht.

Lyžaři a snowbardisté v dobovém oblečení zaplatí v sobotu za jednodenní skipas 39 € místo běžných 47 €. Mládež 29 € a děti 19 €. Retro den není jedinou akcí ve skiareálu Hochficht. Další bude ve středu 8. března Mezinárodní den žen. Opět s doprovodným programem, welcome drinkem a zvýhodněným skipasem pro všechny ženy.

Skiareál Hochficht aktuálně: Otevřené sjezdovky: 20 km, výška sněhu: 60 až 80 cm, komiksový slalom, všechny lanovky a vleky v provozu, denní lyžování: 8.30 až 16 hodin, Běžecké tratě Schöneben: 12 km upravených tratí. Placený vstup 6 €/dospělá osoba.

Zadov jede i večerní lyžování

Pracovní den vlekařů mnohdy startuje za svítání. Sněhu je zatím dost.Zdroj: Petr VondrašLuxusní lyžovačku slibují také na šumavském Zadově. Sněhu připadlo, počasí se umoudřilo, a tak děti z Prachaticka a Strakonicka si mohou ještě žít zbytek prázdninového volna na svahu. Vedoucí provozu Lyžařského areálu Zadov ujistil, že panují super podmínky a na sjezdovce leží od 55 do 75 centimetrů sněhu. Areál Kobyla je v provozu denně od 8.30 do 16 hodin a večerní lyžování denně mimo pondělků od 18 do 21 hodin," řekl. V provozu je lanová dráha Zadov-Kobyla, malý vlek, dětský pohyblivý koberec, lyžařská škola, půjčovna a servis. Lyžovat mohou děti také v areál na Nových Hutích. Upraveno 25 km lyžařských tras. Při pohledu na webovou kameru ve čtvrtek dopoledne bylo jasné, že si lyžaři zimu na Kobyle užívají. Jasná obloha dává tušit, že v posledních dnech je to opravdu "ta pravá šumavská".

Zasněžené a upravené sjezdovky s metrem sněhu. Lyžařské podmínky jsou ve Skiareálu Lipno ideální. Počasí dovoluje zasněžování technickým sněhem a k tomu připadlo i několik cm sněhu přírodního. Všechny sjezdovky jsou v plném provozu i s úsekem pro měřený slalom, skicross, i snow park. Celkem jde o téměř 13 km zimního sportování. Lyžařská škola jede také naplno a nejlepší je ji rezervovat online, a navíc se slevou. „Podmínky pro zimní zábavu máme skutečně ideální,“ říká mluvčí Skiareálu Lipno Olga Kneiflová a dodává: „Školáci s rodiči mohou vyrazit i skibusem z Českých Budějovic a ještě ušetřit. Při předložení jízdenky dostanou na pokladnách našeho skiareálu slevu 30 procent na skipas.“

Na Lipně slaví lišák Fox, závodí se i fotí

Rodiny s dětmi si užijí i skvělou narozeninovou oslavu, kterou pořádá maskot areálu lišák Fox. V sobotu 4. března ve 13 hodin začíná ta radostná událost na sněhu. Diskotéka, sfoukávání svíček a krájení dortu, soutěže i výroba dárku pro oblíbeného maskota zabaví děti na dlouhou dobu.

Celý víkend se navíc bude soutěžit o Lipenského Mistra. Závody jsou další příležitostí, jak vyzkoušet své schopnosti a změřit lyžařské síly s profesionálními lyžaři i nadšenými amatéry. Závodí se v mládežnických i vyšších věkových kategoriích. Závody se započítávají do SKI SERIE MASTERS – Českého poháru. Stačí se předem zaregistrovat, vzít helmu, chránič páteře, a zúčastnit se. Každý může být Lipenským Mistrem!

Dalším výjimečným zážitkem, který si z Lipna můžete odvézt, je dobová fotografie ze Seidelova fotokoutku. Každý lyžař tak může vlastnit fotku s patinou zašlé doby. Fotokoutek českokrumlovského Ateliéru Seidel bude připraven v kongresovém centru hotelu Element. Chybět nebudou ani dobové rekvizity, jako jsou lyže, sáně, kulichy a palčáky. Každou středu a čtvrtek až do 16. března je možné si rezervovat svůj čas a odnést si nezapomenutelné fotky s vůní starých časů.