Extrémní srážky a riziko povodní předpovídají meteorologové pro konec týdne v jižních Čechách a na východě republiky. Na jihu Čech má být podle Renaty Uhlíkové z budějovické pobočky Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) od čtvrtka do neděle nejvíce srážek v Novohradských horách. Oproti regionálnímu průměru, který má být něco pod 150 mm, v nejhorší variantě možná až dvojnásobek.

Meteorologové očekávají silné deště v jihovýchodní polovině kraje od středeční noci. „Nejhorší to bude v sobotu,“ upozorňuje Renata Uhlíková. Napršet může podle lokality v noci ze středy na čtvrtek a ve čtvrtek 20 až 40 mm, v pátek 20 až 60 mm, v sobotu až 100 mm. Očekávají se kvůli tomu i výrazné vzestupy hladin vodních toků. V povodí Malše a Lužnice na třetí stupeň povodňové aktivity a možná i jeho překročení. Na Otavě by to mělo být na úrovni druhého stupně povodňové aktivity.

Pro jižní Čechy je předpovězený průměr regionu v úhrnu od pátku do neděle 147 mm srážek. Pro srovnání, v roce 1997 při povodních na Moravě to bylo za týden průměrně úhrnem 131 mm. „Modely se vypočítávají každých šest hodin,“ upozornila Renata Uhlíková, že informace se budou nadále upřesňovat. Meteoroložka navíc varovala před silným větrem. V nárazech může dosahovat 65 km/h, v sobotu až 75 km/h. V neděli už by měl vítr stejně jako srážky ustávat. Přesto ale může lokálně napršet až kolem 50 mm.

V Lipně i na Orlíku snižují hladinu

Povodí Vltavy už začalo upouštět nádrže Lipno a Orlík, i když mají velké rezervy. Podle dispečera ve službě Karla Březiny se vlivem sucha v minulém období vodní nádrže na jihu Čech prázdnily i přesto, že se vypouštěl převážně jen stanovený minimální odtok. „V tuto chvíli jsou zcela volné retenční (ochranné) prostory nádrží a také části zásobních prostorů. Celkový volný objem v nádrži Lipno je nyní 102 milionů m3 a v nádrži Orlík 193 milionů m3,“ uvedl Karel Březina ve středu 11. září dopoledne pro Deník. I tak ale Povodí Vltavy přistoupilo k preventivnímu prázdnění nádrží. „Přistupuje se k němu vždy, když povodně hrozí; jako příklad lze uvést preventivní snižování hladin v nádržích před epizodou zvýšených průtoků na přelomu května a června letošního roku,“ doplnil Karel Březina.

O případném zvyšování odtoku se rozhoduje operativně na základě hydrologických předpovědí ČHMÚ. „Postupné zvyšování odtoku z nádrže Orlík ve vazbě na aktuální předpovědi začalo dnes ráno. Odtok byl zvýšen ze 40 m3/s na 80 m3/s. Další zvýšení odtoku na 120 m3/s je naplánováno na čtvrtek 12. září 2024. Situace je trvale vyhodnocována a upřesňována. Aktuální odtok z nádrže Lipno je nyní 20m3/s a nádrž se mírně prázdní,“ popsal situaci na dvou velkých přehradách Karel Březina.

Ruší se akce, obce varují

Na předpověď už zareagovali i pořadatelé některých kulturních akcí nebo vedení obcí. V Budějovicích byl zrušen například sobotní program v areálu pivovaru Samson. V Boršově nad Vltavou už starosta Jan Zeman konzultoval situaci s dobrovolnými hasiči a místními stavebními firmami. „Přislíbily pomoc, kdyby to bylo nezbytné,“ konstatoval Jan Zeman na adresu společností VHS, OK Signistav, Burda, Dopravní stavby HP Bohemia. „Asi není třeba připomínat, abyste měli zabezpečený majetek a kontrolovali kanály okolo svých nemovitostí a v případě ucpání pomohli s jejich uvolněním, dohlédli na děti, aby si nehrály v blízkosti řeky,“ požádal starosta v e-mailu spoluobčany.