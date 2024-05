V některých lokalitách mají zemědělci starosti i s nedostatkem vláhy. Třeba na Borovansku. Na konci zimy vypadaly porosty na polích ZOD Borovany podle předsedy představenstva Jana Kouby nadějně. Průběh zimy byl mírný, vody bylo poměrně dost. „Ale v březnu se to zlomilo,“ říká Jan Kouba a dodává, že březen, duben i květen už byly srážkově pod průměrem a deště navíc byly nepravidelné. Neplatí to ovšem pro všechny zemědělce, v jiných oblastech republiky problémy s vláhou mít nemusí.

„V Borovanech naštěstí máme těžší půdy, ve spodním profilu voda byla,“ připojil Jan Kouba, co Borovanským pomohlo. Řepku s hlubšími kořeny deficit srážek tolik nepostihl, vyrovnala se s ním dobře. Ale třeba ozimá pšenice byla oslabena a teď hůř čelí houbovým chorobám.

Navíc i obiloviny postihly jarní mrazy. „U řepky to byla část šešulí. Ozimý ječmen byl těsně před květem a klasy jsou teď zubaté,“ popisuje následky silných mrazů Jan Kouba. Řepka ale možná tak postižena na celkovém výnosu nebude, protože má velkou kompenzační schopnost a ztrátu ještě může srovnat ve zbývající části. I jiné porosty ještě mají naději, že se ještě vylepší. „Dnes napršelo 15 milimetrů,“ uvedl ve středu Jan Kouba s tím, že to možná zachránilo úrodu. Celkem mají ozimou řepku v Borovanech na 250 hektarech, ozimou pšenici na 421 hektarech a třeba ozimý ječmen na 122 hektarech.

Mrazové poškození ozimého ječmene ZOD Borovany.Zdroj: Jan Kouba

„Úrodu čekáme průměrnou, ale záležet bude na počasí,“ naznačuje Jan Kouba, že kdyby třeba přišla větší horka a sucha v červnu, sklizeň by to mohlo ještě hodně poznamenat. Už teď je méně vláhy znát na pícninách. Je méně zelené hmoty při první seči na loukách. Výnos je zhruba dvě třetiny ve srovnání s průměrem.

Jahody nasadily druhé květy

Sadaři nebo pěstitelé jahod mají letos z velké části už po úrodě. Bohužel ne proto, že by měli sklizeno. Před pár týdny na květy nebo malinké plody zaútočily mrazy a zlikvidovaly prakticky vše, čeho se dotkly. Třeba jahodníkové plantáže pokryl rezavý závoj ze zmrzlých květů, na stromech „odešlo“ i vznikající ovoce. V Sadech svatého Prokopa na okraji Temelína vůbec nevědí, jestli budou jahody do volného prodeje. „Jak to bude, se uvidí za týden,“ říká Lucie Stašková, vedoucí prodeje a dodává, že za deset let pěstování to nezažili.

„Jak jahody přišly o první květy, nasadily druhé, ale jsou to drobné plody, takové korálky. Uvidíme tenhle déšť, jestli se stane zázrak a ještě jim pomůže,“ doplnila Lucie Stašková. Ale jestli zůstanou jahody malé, asi je letos sady vůbec nebudou prodávat a zpracují je sami v doplňkové výrobě. Přitom lidé by měli velký zájem a už se ptají, kdy začne prodej.

Jak to bude s jahodami v Sadech svatého Prokopa, se ještě uvidí. Ilustrační fotoZdroj: Deník/Karel Pech

V sadech mráz prakticky zlikvidoval úrodu na stromech. „Není tam jablko, třešeň, není tam švestka,“ popisuje situaci Lucie Stašková. Trochu odolaly jen hrušky. Bohužel pomrzly i malé plody, které už vznikaly v době mrazů. Pár dnů se zdálo, že na stromech vydrží, ale pak opadaly…

Úroda se ale dá čekat od rajčat, cuket a dýní na poli. Letos k nim ještě přibudou v Sadech svatého Prokopa i papriky, okurky nakládačky nebo možná melouny. První plody zeleniny čekají za pár týdnů.