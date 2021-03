Podle starosty Kovářova Pavla Hrocha byl kritický především únor a situace postupně gradovala. "Ve čtvrtek 25. února bylo u nás 74 nakažených, v pátek 81 a v neděli už dokonce 96 pozitivních. Když si potom vše vyhodnocujeme a počítáme, tak mi vyšlo, že 137 lidí v obci už přišlo do styku s covidem," vypočítává.

Znepokojený starosta proto oslovil krajskou hygienickou stanici se žádostí o plošné testování občanů, které proběhlo v úterý. "Takto významný výskyt jsme v žádné jiné obci v posledních měsících neměli. Proto se snažíme předejít masivnímu rozšíření infekce testováním. V úterý se podařilo odebrat kolem pěti set vzorků," doplňuje ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.

Výsledky dobrovolného testování obyvatel obce by měly být známé během dnešního odpoledne. Právě západní okresy, sousedící s Plzeňským a Středočeským krajem, Písecko a také Strakonicko, jsou podle hygieniků aktuálně místy s nejvyšším relativním výskytem Covidu-19 na jihu Čech.

Kde se takto rozsáhlá nákaza v obci vzala není jasné. "Domnívám se podle znalosti svého regionu, že by za tím mohla být práce. Lidé tu často vyjíždí za prací mimo okres i kraj, někteří až do Prahy. Pak je to rodina, kde se nákaza šíří," myslí si starosta Kovářova Pavel Hroch a postěžuje si zároveň na přístup některých organizací. "Jsem velmi udiven, že se v současném kritickém stavu bude pořádat valná hromada okresního fotbalového svazu, kde se sejde několik desítek lidí," neskrývá rozladění starosta.