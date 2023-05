Ke 30. dubnu evidoval úřad práce v budějovickém okrese celkem 3 370 uchazečů o zaměstnání. To je o 130 uchazečů méně než na konci března a o 675 nezaměstnaných více než v loňském dubnu.

Bez práce bylo na Budějovicku 1 934 žen (tj. 57,4 %). Z celkového počtu nezaměstnaných bylo 3 092 uchazečů tzv. dosažitelných. Nárok na pobírání podpory v nezaměstnanosti mělo ke konci dubna celkem 1 177 osob (34,9 %).

Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu ve věkové skupině 15 – 64 let meziměsíčně poklesl o 0,1 p.b. na hodnotu 2,5 %. Okres České Budějovice se tak v dubnu řadil mezi 15 okresů v České republice s nejnižší nezaměstnaností.

Během dubna se do evidence ÚP ČR přišlo zaregistrovat celkem 488 lidí, tedy o 20 více než v dubnu roku 2022. V porovnání s předchozím měsícem to bylo o 111 nově evidovaných uchazečů méně. Naproti tomu z evidence odešlo celkem 618 uchazečů, z nichž 67,6 % nastoupilo do práce.

K 30. 4. 2023 počet osob se zdravotním postižením (OZP) meziměsíčně poklesl o 11 osob, celkem jich v evidenci Kontaktního pracoviště ÚP ČR v Českých Budějovicích bylo 439, meziročně počet evidovaných OZP poklesl o 4 osoby.

Ke konci dubna meziměsíčně počet evidovaných absolventů a mladistvých v okrese České Budějovice poklesl o 6 osob. Celkem jich bylo v evidenci ÚP ČR v tomto regionu 180. Meziročně bylo ve sledované kategorii evidováno o 53 osob více.

Mezi evidovanými uchazeči o zaměstnání jsou v okrese České Budějovice nejčastěji zastoupeny osoby s dosaženým středoškolským vzděláním bez maturity, ve sledovaném měsíci tvořily 34 % ze všech evidovaných. Uchazeči ve věku 50 let a starší tvořili 33 % všech evidovaných uchazečů o zaměstnání.

Ke konci dubna bylo v evidenci Kontaktního pracoviště ÚP ČR v Českých Budějovicích celkem 4 003 volných pracovních míst (tj. o 35 méně než v březnu). V průběhu dubna zaměstnavatelé nahlásili 391 nových volných pracovních pozic. Z hlediska poptávky zaměstnavatelů byl v okrese České Budějovice největší zájem o řidiče nákladních aut, převážně mezinárodní kamionové dopravy (813 evidovaných volných míst), montážní dělníky (397), zedníky (248), stavební dělníky (241), kuchaře-ky (207), dělníky v elektronice (182), uklízečky (133), automechaniky (125), elektrikáře (104), pracovníky bezpečnostních služeb (75), seřizovače a pracovníky obsluhy obráběcích strojů (64), prodavače-ky (55), číšníky/servírky (50) a zámečníky (50).

Ke konci měsíce dubna podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu ve věkové skupině 15 – 64 let v Jihočeském kraji meziměsíčně poklesl o 0,3 p.b. na hodnotu 2,7 %. Z pohledu meziročního porovnání Jihočeský kraj evidoval tento podíl nezaměstnaných o 0,3 p.b. vyšší než v dubnu roku 2022. Jihočeský kraj tak v letošním dubnu v rámci všech 14 krajů České republiky patřil mezi 5 krajů s nejnižší nezaměstnaností – společně s kraji Vysočina, Plzeňským, Pardubickým a Zlínským evidoval podíl nezaměstnaných shodně ve výši 2,7 %.

Podíl nezaměstnaných meziměsíčně poklesl ve všech okresech Jihočeského kraje, přičemž nejvýraznější pokles jsme zaznamenali v okrese Jindřichův Hradec o 0,6 p.b.. Nejvyšší podíl nezaměstnaných v rámci Jihočeského kraje byl evidován v okrese Český Krumlov – 4,0 %. Nejnižší podíl nezaměstnaných byl evidován v okrese Jindřichův Hradec – 2,1 %.

Jiří Beran,

ředitel odboru zaměstnanosti KoP České Budějovice